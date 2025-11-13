13 de noviembre de 2025 - 09:00 p. m.
Freddy Ordóñez: “Los actores de hoy solo quieren ser famosos”
En su paso por Claro Oscuro, el actor Freddy Ordóñez muestra una postura crítica sobre la forma en la que se preparan los actores por estos tiempos. “Todo tiempo pasado fue mejor”, dice al respecto. Ordóñez es el protagonista de “Armero, la noche más oscura”, la audioserie de El Espectador inspirada en la avalancha de la que se conmemoran 40 años y que está disponible en Spotify.
