“Fue como vivir en un sueño”: Margarita Rosa y su experiencia en ‘El Paraíso’

Hablar de Margarita Rosa de Francisco es hablar de una intérprete que, con los años, ha afinado su instinto para reconocer cuándo una historia merece ser vivida desde la piel de un personaje. El Paraíso, su más reciente trabajo en cine, es una de esas historias que la tocó desde la primera lectura y que la retó desde lo técnico hasta lo emocional.

Margarita Rosa de Francisco: un año de preparación para habitar ‘El Paraíso’

“Este proceso tomó un año”, contó la actriz de 59 años al recordar el momento en que le ofrecieron el papel. Lo primero fue el idioma: “Vi que me tocaba hablar italiano e inmediatamente me puse en clases”. Sin embargo, no se trataba de un italiano académico, sino del que se habla “en la calle”, como lo aprendió luego junto a su entrenador. Esta preparación, rigurosa y prolongada, fue solo el comienzo de una experiencia que la marcaría profundamente.

Una de las particularidades del rodaje de El Paraíso fue que se hizo de forma cronológica, algo poco habitual en el cine. Esta decisión, lejos de ser solo una estrategia de dirección, impactó directamente en su manera de habitar el personaje.

“Íbamos siguiendo el hilo y sufriendo los cambios y las transformaciones del personaje de manera orgánica”, contó Margarita Rosa de Francisco, quien advirtió que dicha continuidad le permitió sostener la intensidad y emocionalidad de su rol sin fragmentaciones: “Creo que tiene mucho sentido rodar cronológicamente porque la evolución del personaje tiene una fluidez especial que, a veces, uno no consigue cuando lo tiene que lograr de forma fragmentada. Yo creo que este modo se acomoda bastante a mi técnica”.

“Fue como vivir en un sueño”: Margarita Rosa de Francisco sobre el rodaje de ‘El Paraíso’

La casa donde se filmó este proyecto, dirigido por Enrico Maria Artale y que se estrenará el 24 de abril en Colombia, jugó un papel protagónico en esta experiencia, según sostuvo la caleña en su charla con Vea.

“Algo curioso que me pasó con toda la película es que tuve la sensación de estar en una realidad paralela, entre otras razones, porque estuvimos mucho tiempo dentro de la casa donde todo ocurre. Esta casa, desde mi punto de vista, fue una obra de arte de los escenógrafos y decoradores que hicieron un pedacito de Colombia en un lugar apartado de Italia. Ese pedacito de Colombia estaba ilustrado y representado en cada cosa que había dentro de este lugar, entonces estar ahí todo el tiempo fue como vivir en un sueño y lo sentí así en todas las escenas”, aseveró Margarita Rosa de Francisco.

Para Margarita Rosa de Francisco actuar es transitar territorios propios desde otros nombres y desde otras máscaras que, al final, también son espejos. Razón por la cual considera que, incluso, ella misma es un personaje: “Yo considero que Margarita Rosa es un personaje más. Es un personaje que conozco mejor, que he elaborado mejor y, creo, que se timonear mejor. El personaje de Margarita Rosa ni siquiera soy yo y podría decir que este, como otros personajes —desde el de Magdalena en ‘El Paraíso’, hasta el de Carolina Olivares en ‘Café con aroma de mujer’— tienen todo de mí, no solo un poco”.

Margarita Rosa de Francisco y una visión colectiva del trabajo actoral

En días recientes, la reconocida artista, quien también es escritora y está a punto de recibir su título en Filosofía, fue homenajeada en los Premios India Catalina por su trayectoria como actriz. Sin embargo, de acuerdo con su postura, este fue un reconocimiento a todos los equipos con los que ha trabajado a lo largo de su carrera.

“Yo siempre tengo muy buena relación con la gente con quien trabajo porque valoro mucho lo que hacen todos aquellos que están a mi alrededor. Ahora que recibí este homenaje en los India Catalina, yo pensaba: ‘A los actores nos entregan estos reconocimientos, pero uno apenas es la cara que se ve del trabajo colaborativo de mucha gente’. Hay veces en las que el maquillador o el personal de escenografía, con su trabajo, son quienes resultan dándole esa clave de un personaje que uno andaba buscando hace tiempo. A mí me ha pasado, sobre todo con escenografía, que me llega una respuesta gracias a la generosidad y presencia de un compañero. Esas cosas lo hacen a uno brillar, pero siempre tengo en cuenta que el premio no solo es para mí sino para todo el equipo que está detrás y que, de cierta manera, yo represento”, concluyó Margarita Rosa de Francisco en su entrevista con Vea.