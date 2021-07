Funimation, el paraíso del anime

Aunque las diferentes plataformas que ofrece el mercado del streaming tengan dentro de su catálogo varias producciones de anime, ninguna hasta el momento había ofrecido un servicio por suscripción exclusivamente dedicado a esta categoría en Colombia. Funimation, una compañía estadounidense que lleva más de 25 años distribuyendo contenido, tomó la decisión de expandirse y llegar a Latinoamérica, específicamente a Chile, Colombia y Perú.

La empresa fue fundada por Gen Fukunaga y su esposa en 1994 con el nombre de Funimation Productions, todo gracias a que el tío de Fukunaga, Nagafumi Hori, le propuso a principios de los noventa empezar con una compañía de producción para recaudar el dinero necesario, pues él trabajaba en Toei Company, y le aseguró que Toei Animation licenciaría los derechos de la franquicia de la icónica serie Dragon Ball en Estados Unidos si conseguía el dinero suficiente.

Entusiasmado, Fukunaga habló con su socio Daniel Cocanoughe y lo convenció de que él y su familia fueran inversores dentro de la empresa, y así se fue construyendo poco a poco lo que ahora se conoce como Funimation Enterntainment. Hasta el día de hoy la compañía ha tenido que enfrentar varios cambios, sin embargo, sigue consolidada en el mercado como una de las distribuidoras más importantes de anime a escala global.

Con este gran paso que Funimation dio al expandirse también hacia Latinoamérica, la plataforma traerá contenido con una colección de más de 5.000 episodios de las series más populares de Japón, que incluye producciones exitosas como Fruits Basket, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba y My Hero Academia, además de contar con opciones subtituladas, dobladas y en inglés para cada una de las series y películas.

Rahul Purini, director de operaciones de la compañía, le contó a El Espectador la razón por la que Funimation se animó a entrar a los tres países mencionados anteriormente. “Sabemos que hay muchos fanáticos potenciales en toda la región. El anime está experimentando un auge en este momento y eso aplica a la región de América Latina. Esto es especialmente cierto cuando los fanáticos del anime pueden acceder a la serie que adoran justo después de su lanzamiento en Japón, tal como sucede con Funimation”, explicó Purini, quien es consciente de que, con el pasar de los años, la audiencia fanática del anime ha crecido exponencialmente a escala mundial.

Colombia, Chile y Perú no son los primeros países latinoamericanos que están disfrutando de este servicio desde el 16 de junio, la compañía ya se había abierto campo en Brasil y México, de hecho, una de las razones por las que decidieron habilitar la plataforma en otros países fue debido al éxito y la gran acogida que tuvieron en estos dos países.

“Con el exitoso lanzamiento de Funimation en Brasil y México, estamos encantados de poder expandirnos a otros países latinoamericanos, donde sabemos que los fanáticos del anime esperan más contenido y comunidad”, dijo Kaliel Roberts, director de productos de Funimation Global Group. “La experiencia de usuario que hemos creado en Funimation realmente lleva a los fans en una travesía por medio del mundo del anime”, finalizó.

Según Purini, otras series que traerá la plataforma serán Tokyo Ghoul y Attack on Titan, que ya están disponibles con su respectivo doblaje, y también aclara que cada semana se añaden nuevos episodios doblados de series que han sido añadidas recientemente, como Combatants Will Be Dispatched!, Megalobox 2: Nomad y The World Ends with You. “Tenemos un plan ambicioso para aumentar nuestra cantidad de contenido doblado. Pronto les tendremos más noticias”, aseguró el director de operaciones.

La competencia es bastante en términos de plataformas en streaming que ofrecen contenido variado, hace poco llegó a Colombia HBO Max con un catálogo diverso, sumándole los contenidos de otros servicios como Netflix, Disney+ o Amazon Prime… sin embargo, Funimation aparece en el abanico con una propuesta diferente que tiene el objetivo de atrapar a un nicho específico de espectadores, teniendo en cuenta que en Colombia el anime es uno de los géneros más vistos.

“Funimation es mucho más que un servicio de streaming. La empresa ha creado una comunidad de aficionados del anime a la que todos puedan pertenecer. Con el tiempo los fans serán partícipes de las experiencias que preparamos para nuestros seguidores, iniciativas que incluyen proyecciones de películas, eventos, lanzamientos de productos y artículos de colección, juegos y mucho más”, agregó Purini.

Su expansión hacia otros territorios fue anunciada desde 2019, cuando el estudio de doblaje The Kitchen comenzó el proceso de realización de doblaje y subtitulaje al español latino y portugués de algunas series que distribuía la compañía, pero fue hasta el año pasado que la firma creó los perfiles oficiales de Twitter e Instagram de la plataforma en América Latina.

En un comunicado emitido por Funimation, el CEO de la compañía, Colin Decker, afirmó que el anime era especial porque hablaba por igual de personas de diferentes culturas, regiones e idiomas en todo el mundo. “El público en América Latina se encuentra entre los más apasionados del mundo y ha estado clamando por más... Expandir Funimation a México y Brasil es el siguiente paso natural para nosotros para servir a esos fanáticos y extender nuestras marcas”, añadió el CEO el año pasado con respecto a la proyección de Funimation de llegar a Latinoamérica, y así lo hizo.

El servicio en streaming en un principio solo estaba disponible en web, pero logró adaptarse también a dispositivos móviles, televisores inteligentes y consolas de videojuegos, éxito que abrió la puerta a una expansión más grande, con capacidad de agregar más contenidos de anime tanto en idioma local como subtitulado.

Ahora bien, en Colombia la plataforma funciona con un único plan mensual que tiene un costo de $22.900, para un total de $229.000 anuales, que permitirá acceso ilimitado a todos los contenidos que ofrece el servicio, además teniendo en cuenta sus nuevos lanzamientos mensuales. “Evaluamos constantemente la experiencia de los fanáticos y usuarios en la plataforma, para agregar más contenido, más funciones y más noticias”, concluyó Rahul Purini.