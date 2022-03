Gabriela Tafur debuta en la TV con “Desafío The Box”

Gabriela Tafur estaba trabajando en radio cuando recibió la propuesta de ser anfitriona del "Desafío The Box". / Cortesía: Caracol TV Foto: Mauricio González A.

¿Cómo llegó a usted la propuesta de ser anfitriona del “Desafío The Box”?

Esto me agarró desprevenida, venía de estar inmersa en mi libro, llevaba un año escribiéndolo y tratando de publicarlo... Un día recibí una llamada de Juan Esteban Sampedro diciéndome “ven ya para el canal”. Fui sin saber lo que me esperaba, cuando llegué me dijeron que iban a empezar a grabar el Desafío 2022, y me comentaron que Daniella Álvarez, que era la anfitriona, iba a dedicarse a su recuperación y que querían que fuera quien la reemplazara. Acepté sin pensarlo dos veces, porque me pareció increíble ser parte de este reality, crecí viéndolo, mi mamá es la más fanática, así que significa mucho para mí.

¿Se imaginó alguna vez siendo parte de un formato como “Desafío The Box?

Jamás, es que ni siquiera estaba en mi mente ser presentadora... Sí sentí curiosidad varias veces, pero nunca pensé en hacerlo realidad dentro de mi carrera profesional. La imagen que tengo más presente es la de Margarita Rosa de Francisco entrando en el elefante en el Desafío de India, para mí fue muy impactante. Cuando se me abrió la puerta para estar acá, lo primero que pensé fue en el gran honor que sería debutar en televisión con este programa.

Como anfitriona del “Desafío The Box”, ¿ser parte de este formato audiovisual es distinto a lo que veía en televisión?

Lo que uno ve en televisión no se compara a la realidad que viven los participantes, estas personas están acá 100 % aisladas de cualquier cosa externa... Deben aguantar hambre de verdad, aquí somos supremamente rigurosos cumpliendo las reglas, haciendo que los castigos se lleven a cabo, esos morados que ustedes ven en televisión son tres veces peores en vivo y en directo, porque se pegan duro. Verlo en televisión es cruel, pero vivirlo no se compara.

¿Cuál es la importancia de la estabilidad emocional en este “reality”?

En este reality les va mejor a los participantes que son más fuertes emocionalmente. No solo se trata de fuerza física. Muchos llegan musculosos, marcados, en forma, pero con el encierro empiezan a perder esa fortaleza, que en últimas es mental. Deben mentalizarse de que vienen a estar encerrados, probablemente tendrán que aguantar hambre, esto es cuestión de resistencia, y también deben saber que el tema del encierro es temporal. El acondicionamiento mental es esencial para sobresalir en la competencia.

¿Cuáles han sido los retos más grandes para usted debutando en televisión?

Los retos más grandes han sido la preparación de la voz, la vocalización, porque soy caleña y debo neutralizar el acento cuando estoy presentando, también el tema de saber que estoy en un reality en el que las cámaras están por todas partes y tengo que aprender a ubicarlas para saber dónde me voy a parar. La presión es otro tema importante, afortunadamente tengo a Andrea Serna que me acompaña, que lo hace perfecto, y he aprendido mucho de ella.

¿Cómo ha sido su experiencia trabajando junto a Andrea Serna?

Ella es una mujer sumamente profesional... Estudia bien su guion y sabe a lo que viene, no se desvía, se enfoca mucho en cumplir con su función y hacer las cosas bien. Además es muy disciplinada, entrena juiciosa todos los días, y no para verse bien físicamente, sino para estar acorde con los participantes. He aprendido mucho de ella.