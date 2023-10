“Ghosts”, la comedia sobrenatural que cambió el susto por risas

En esta entrega el público fue testigo de las nuevas aventuras en las que se vio envuelto el joven matrimonio de Samantha (Rose McIver) y Jay (Utkarsh Ambudkar). Foto: Cortesía

La mansión del Siglo XVIII en la que habita un grupo de fantasmas torpes y adorables se convirtió en el encantado y divertido Hotel Woodstone, que abrió sus puertas para recibir a los primeros huéspedes en la segunda temporada de Ghosts, en exclusiva por Universal Comedy.

En esta entrega el público fue testigo de las nuevas aventuras en las que se vio envuelto el joven matrimonio de Samantha (Rose McIver) y Jay (Utkarsh Ambudkar) para lograr una buena impresión en los clientes y conseguir las mejores reseñas dentro de su hotel al mismo tiempo que lidian con los problemas de los fantasmas que cohabitan con ellos.

Con su mezcla única de humor y elementos sobrenaturales, Ghosts se ha convertido en un éxito rotundo en todo el mundo (en 2021 fue el sitcom más visto en Estados Unidos) y la segunda temporada promete superar las expectativas de los fans.

La serie ha sido adaptada por Joe Port (Portrait of Billie Joe, Average Joe: Portrait of the American Man) y Joe Wiseman (Me, Myself and I, New Girl). Mathew Baynton, Martha Howe-Douglas, Jim Howick, y Simon Farnaby, creadores de la serie original en Reino Unido, son productores ejecutivos.

En la primera temporada Samantha hereda una antigua casa embrujada a la que se muda con su esposo sin saber que está habitada por varios fantasmas. Los espectros son un grupo muy unido que incluye a un cantante de salón de la época de la Prohibición, un miliciano de 1700, una hippie de los 60 aficionada a los alucinógenos y un optimista líder de la tropa de exploradores de los 80. Las ánimas se dan cuenta de que Samantha es la primera persona viva que puede verlas y escucharlas.

La actriz Rose McIver habló con EL Espectador y contó detalles sobre la producción.

“Ghosts” es una serie muy dinámica y divertida, cuéntenos ¿cómo llegaste a ser parte de esta producción?

¡Muchas gracias! Me encanta que la estés disfrutando, soy muy suertuda de ser parte de ella, llegó a mí en el capítulo piloto, que es cuando estás leyendo los guiones muy rápido, estás preparándote para las audiciones del día siguiente, llego a mí y cuando leí el guión me hizo reír mucho, me pareció muy divertido, era una historia que simplemente podía irse por cualquier lado; hay algunos shows en los que cuando lees piensas “bueno, si puedo sentarme aquí y hacerlo pero después qué sigue..” mientras que en esta serie me he sentido muy afortunada de que hay muchas historias, puedes vivir diferentes épocas en el tiempo, así que me pareció una muy buena idea, me sentí muy afortunada de poder ser parte; sin embargo fue al inicio de la pandemia así que nos tomamos maso menos un año hasta que pudimos a empezar a grabar realmente la serie.

“Ghosts” tiene muchas razones diferentes por las que los fantasmas que habitan ahí, siguen atrapados en la casa, ¿cuál de sus historias de vida es su favorita y por qué?

Creo que no tengo ninguna en particular que me guste más que otra, a mí me gustan diferentes cosas de cada uno de los personajes, me interesa mucho Alberta, por su musicalidad, tiene una historia espectacular, de un momento increíble de la historia para ella, en donde tenía mucho valor lo que ella estaba haciendo, ella es malvada, pero es muy cool, me encanta Flor, porque al principio tú no puedes entenderla, y empezamos a tener algunas pistas de cómo es ella en la primera temporada, pero es de ese tipo de personas que te demoras un poco más en conocer y hay un gran valor en eso; la verdad es que con cada fantasma tengo algo fuerte por ellos, y creo que eso hace lo interesante del show, que quieras conocer más sobre ellos, y entenderlos.

¿Cuál ha sido su episodio favorito?

Uno que me pareció muy especial en ese momento fue el del prom de los fantasmas, al final de la primera temporada, es un episodio romántico, es una fantasía de la secundaria en donde mucho de ellos no habían tenido la oportunidad de vivir esta experiencia, esa etapa que las personas aman tanto y creo que ese gozo y ese valor se sintió en cada uno de los personajes de los fantasmas, todos pudieron experimentar un poco de romance que no se ve mucho en el show, así que eso fue muy especial.

Hablando en términos de la vida real, ¿cómo sería usted como Rose, si pudieras ver y hablar con los fantasmas? ¿qué harías tú?

¡Oh Dios mío! Yo no se cómo Samantha esta cuerda, yo no se cómo ella no está loca, ellos son muy ruidosos todo el tiempo, hay muchas cosas pasando al tiempo, creo que es muy sabio de su parte que viva a las afueras de la ciudad porque viviendo en una ciudad, no me imagino el volumen de personas hablándole a ella todo el tiempo; yo creo que estar afuera en la naturaleza ayuda, yo creo que yo estaría lo más cerca a la playa, para tener aire fresco del mar, tener mi cabeza clara y pondría mis limites, que es algo que Sam ha ido descubriendo, porque ella quiere contentar a los fantasmas, pero no lo puede hacer todo el tiempo, así que ella ha estado encontrando cuáles son sus límites.

¿Cree que los fantasmas existen?

¡Si! Estoy abierta a creerlo, yo no he tenido una experiencia pero estoy muy abierta a que si existen, yo creo que haber hecho esta serie, me ha hecho cuestionar al universo y saber si hay fantasmas ahí afuera que están esperando ser escuchados y conectar con ellos, así que nada hasta ahora, pero veremos.

Ha tenido grandes proyectos a lo largo de tu vida, y todos estos han sido de géneros diferentes ¿cuál es su favorito de interpretar y por qué?

Creo que justamente de eso me siento también muy afortunada, que no he tenido que escoger solo uno, porque creo que hay algunos actores que ya están categorizados, ya sea como el comediante, el actor de terror, entre otros, pero yo me siento muy afortunada de poder hacer un poquito de todo porque sabes, sentarse a hacer una comedia es grandioso y es probablemente lo más saludable para mi cerebro a largo plazo, pero algunas veces vas a pensar “bueno y que tal si puedo hacer algo más”; cuando interprete a un zombie era mucho de drama, pero también un drama intenso, fue muy divertido poder hacerlo y estar otra vez enfrente de un teatro y de una audiencia; me encanta la variedad, así que espero poder continuar haciéndolo a lo largo de mi vida.

En esta segunda temporada ¿qué cambia en la vida de Sam y Jay?

Creo que Sam y Jay ya se ajustaron a esta nueva normalidad, mientras que en la primera temporada todo era abrumador, todo era nuevo; ahora en esta segunda temporada van a intentar llevar bien el negocio, con nuevos invitados, intentando navegar como van los fantasmas, con todos estos huéspedes que están por llegar, enfrentando nuevos conflictos con el grupo; así que están por intentar el inicio de una nueva rutina, aunque los fantasmas ya están planeando algo, que seguro te imaginarás.

¿Qué nuevos proyectos se vienen a su vida este 2023?

Tuve un gran descanso, me devolví a Nueva Zelanda con mi familia, y compartimos mucho tiempo juntos, con mis sobrinas y sobrinos, y con todo el mundo, y eso es muy importante para mi, así que dure 3 meses en Australia y hasta ahora volví a Estados Unidos así que mi cerebro está empezando a volver al modo trabajo; estoy escribiendo un par de proyectos y audicionando para otros, así que veremos pero honestamente fue muy bueno haber tenido ese gran descanso.