Giorgio Tsoukalos, entre la Tierra y los alienígenas

El escritor y ufólogo suizo de origen griego habla sobre la temporada 13 de “Alienígenas Ancestrales” y cuenta cómo fue la grabación del capítulo especial con William Shatner de “Star Trek”.

Giorgio Tsoukalos es un exponente clásico de la década del 80. Creció de la mano de Star Wars, con distintas películas muy importantes en ese momento que abordaban la relación inquietante y sospechosa entre los seres humanos y los extraterrestres. Sin embargo, el escritor y ufólogo suizo de origen griego responsabiliza de su pasión principalmente a su abuela.

Para ella, y según palabras de Tsoukalos, fue una buena idea contarle en las horas nocturnas cuentos tradicionales de la literatura infantil mezclándolos con relatos del médium Edgar Cayce o con Chariots of de Gods (Recuerdos del futuro) de Erich von Däniken.

“Entonces mi abuela me contó desde siempre, cuando yo tenía entre cinco o seis años, estas historias maravillosas. Cuando cumplí doce o trece, descubrí uno de los libros de Erich von Däniken que se llama Die Steinzeit war ganz anders (La Edad de Piedra fue muy diferente). Recuerdo que yo leí ese libro entero en una tarde y acá estoy hablando hoy de Alienígenas Ancestrales como si fuera normal”, cuenta Giorgio Tsoukalos, el conductor del espacio de History, que lleva más de una década revelando pruebas de la existencia de vida extraterrestre.

Su vínculo con la temática se fortaleció en plena adolescencia, en Suiza, cuando conoció en persona a Erich von Däniken y le confesó que sus lecturas habían sido las causantes de varias jornadas de trasnochos, pero que también tenía el deber de agradecerle porque le había cambiado la vida y lo inició en un camino sin retorno. Hoy, Däniken (1935) y Tsoukalos (1978) tienen más de tres décadas de amistad.

A pesar de su conocimiento en los contenidos sobre extraterrestres, que sigue profundizando a diario, Giorgio Tsoukalos se encarga de corregir a quienes intentan presentarlo como un arqueólogo o un científico.

“Yo no tengo un título en algo científico. Yo uso el conocimiento que aprendo y que leo y que tomo de los científicos y los interpreto a mi manera para acomodarlo a la Teoría de Antiguos Astronautas. Quien diga que soy un científico o un arqueólogo, miente. Yo jamás me declaré arqueólogo o científico. Lo que sí he dicho es que soy una persona que defiende la teoría de los antiguos astronautas o a lo sumo un arqueólogo renegado”.

En cuanto a la utilización extrema de su figura en memes y demás contenidos virales vinculados con alienígenas, Tsoukalos asegura: “esto es algo que creció en forma orgánica. No tengo ningún tipo de control sobre este meme. Sé que el meme se usa en forma positiva o en forma negativa sin distinción. Y la verdad, no me importa. Es mi cara. Me río de eso todos los días. Así que me encanta, me parece maravilloso. Y, además, también muestra el amor y la apreciación que tiene la gente por mí y por la pregunta sobre los aliens”.

En 2009, Tsoukalos asumió el reto de compartir con la audiencia televisiva del planeta, a través de History, sus conocimientos sobre estos temas, que a veces suelen abordarse de manera apresurada y sin el rigor necesario. Ni el propio escritor y ufólogo esperaba la buena recepción de una idea que ya se ha extendido durante trece exitosas temporadas.

“Estoy sorprendidísimo realmente, porque si recuerdan, empezamos con esto hace un poco más de una década, entonces, el hecho de que sigamos al aire demuestra que hemos tocado una fibra íntima en las audiencias de todo el mundo, no sólo en Estados Unidos, sino también en casi todos los países en los que se ve el show. Por ello tengo que decirles gracias a los fans que siguen prendiendo la pantalla para vernos, porque sin ellos, Alienígenas Ancestrales no existiría. Además, siento que el programa en cierta forma ha cambiado el paradigma”.

Ya son muchas las horas de emisión que ha tenido Giorgio Tsoukalos liderando la propuesta de Alienígenas Ancestrales y confirmando que siempre hay que innovar para que la audiencia siga siendo fiel.

“Hasta antes de esta temporada, la número 13, el concepto se había mantenido con algunas modificaciones pequeñas. Sin embargo, con esta nueva temporada y con la pandemia que hemos experimentado, nuestras posibilidades de viajar cambiaron dramática y drásticamente. Porque ustedes saben que a veces en algunos lugares no se podía abandonar un país o había otras naciones que no dejaban ingresar a foráneos. Entonces, al productor Kevin Burns se le ocurrió la idea de que deberíamos hacer una especie de debate en mesa redonda”.

Y como preámbulo a la esperada temporada número 13 de Alienígenas Ancestrales, History preparó para este domingo 16 de mayo un programa especial en el que el invitado es William Shatner, el recordado capitán Kirk de la serie Star Trek, quien cumplió hace pocos días 90 años.

“Fue un sueño hecho realidad. La grabación se convirtió para mí en un día legendario, realmente con uno de los íconos más importantes de la tierra. ¡Poder sentarme en la misma mesa que el capitán Kirk!... realmente fue una experiencia surreal y maravillosa. También tengo que decirle a la audiencia que William Shatner es una de las personas más inteligentes y graciosas que me he encontrado en la vida” comenta el escritor y ufólogo.

Giorgio Tsoukalos sigue su exploración a los seres humanos a través de su concepto sobre los extraterrestres y de ahí que su cabeza se debata cada día entre la Tierra y los alienígenas.