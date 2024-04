“Guerra Civil”: La periodista real que inspiró el personaje de Kirsten Dunst

Kirsten Dunst interpreta a Lee en "Guerra Civil". Foto: Cortesía Diamond Films Colombia

La periodista estadounidense Marie Colvin fue una de las corresponsales de guerra más famosas de su generación y cubrió varios conflictos bélicos en todo el mundo. Murió en febrero de 2012 en un ataque mientras cubría el asedio de Homs durante la Guerra Civil Siria. En una entrevista con la BBC, Kirsten Dunst reveló que su personaje de Lee, de la película “Guerra Civil (Civil War)” se inspiró en Marie Colvin. “La película deja a la gente con mucho en qué pensar y es una pieza muy conmovedora y realista sobre periodistas”, dijo la actriz.

“Lo que más me llamó la atención fue un documental que vimos todos juntos llamado Under the Wire sobre Marie Colvin. Ella estaba ahí para la gente, no había afectación alguna. En ese documental ves de primera mano su vínculo contra los horrores de la guerra”, declaró Dunst a BFI. “Colvin realmente encarnaba las cualidades que quería darle a Lee”, agregó la intérprete en otra entrevista con Reuter.

Incluso durante sus últimos días en Siria, Colvin informó continuamente sobre la magnitud de la tragedia humana que vio en esas ciudades afectadas por la guerra. Colvin fue aclamada por muchos como una heroína e incluso la población local de Homs lamentó su muerte en las calles. Los artículos de Colvin sobre las guerras en todo el mundo se centraron principalmente en las vidas de los ciudadanos normales y corrientes en esas zonas.

“Mi trabajo es dar testimonio. Nunca me ha interesado saber qué modelo de avión acababa de bombardear un pueblo o si la artillería que disparó contra él era de 120 mm o de 155 mm”, aseguró Colvin en una ocasión.

Chris Terrio, guionista de “Batman v. Superman: El amanecer de la Justicia”, reveló a Vanity Fair que él también se inspiró en Colvin para algunas de las escenas de Lois Lane encarnadas por Amy Adams. “El personaje de Lois en la película se inspiró en la periodista Marie Colvin, quien por supuesto fue asesinada en Siria. En mi opinión, fue una de las periodistas más intrépidas que jamás haya existido”, apuntó.

A muchos espectadores no les gustó un diálogo de Adams en la película, cuando ella dice: “No soy una dama, soy periodista”. Sin embargo, Terrio reveló que el diálogo fue algo que Colvin en realidad le dijo a un señor de la guerra checheno que se negó a estrecharle la mano porque era mujer. “No hay ninguna mujer en esta sala, solo una periodista”, respondió ella.