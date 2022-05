¿Habrá temporada 2 de “Moon Knight” de Marvel?

Moon Knight. Foto: Cortesía

Tras seis episodios, Moon Knight ha llegado a su fin. Aunque en principio se concibió como una miniserie de una única temporada, Marvel dejó la puerta abierta a una posible segunda tanda de capítulos.

Los productores Mohamed Diab y Grant Curtis concedieron una entrevista a Deadline y hablaron sobre el futuro de la ficción. “No sabemos si habrá una próxima temporada. Marvel no sigue un camino convencional, así que incluso si les gusta el personaje y quieren extender su mundo, podría ser con una temporada 2, con una película independiente o uniéndose al viaje de otro superhéroe”, dijo Diab. “No sabemos nada, al igual que los fans. Nunca discutimos una temporada 2, algún día habrá una continuación, pero no sé cómo será”, agregó.

Moon Knight | Tráiler Oficial Doblado | Disney+

“En realidad, no sé dónde estará Caballero Luna en el Universo Cinematográfico Marvel después de esto. Como fan quiero saberlo, porque Oscar Isaac hizo una interpretación tan cautivadora y emotiva que la gente quiere ver más de la historia de Steven-Marc-Jake”, añadió Curtis.

Por su parte, Oscar Isaac habló con Radio Times sobre su papel en el UCM. “Lo hemos planteado como si esto fuera toda la historia, poniendo sobre la mesa toda la historia. Definitivamente no hay planes oficiales para continuar. Creo que dependerá de cuál sea la historia”, reveló. “Dicho esto, me encanta ser Steven. Simplemente me encanta. Físicamente es muy divertido ser él. Entonces, ya sabes, si hubiera una historia que realmente tuviera sentido, estaría feliz de ser parte de ella”, dejó caer.

Radio Times también preguntó a May Calamawy, Layla El-Faouly en la ficción, sobre la posibilidad de que haya una nueva entrega. “No he escuchado nada. Si hay planes, tengo que enterarme. Si los hubiera, lo haría, sí, consideraría regresar. Por supuesto”, desveló.