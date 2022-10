“Hache”, una serie dedicada a lo que no se nombra

Uno de los capítulos de "Hache: lo que no se nombra" habla sobre la "dark web" y cómo a través de ella se pueden comprar armas y drogas. / Cortesía

La humanidad lleva siglos tratando de ignorar problemáticas graves que han ido evolucionando a través del tiempo… hemos evadido, minimizado y ocultado conversaciones incómodas, pero bastante necesarias, sobre todo en la sociedad actual. Por eso Hache: lo que no se nombra, la nueva serie documental de NatGeo conducida por el reconocido periodista argentino Jorge Lanata, llegará a Star+ el 19 de octubre. Esta producción de siete episodios aborda diferentes temas “tabús” y abre nuevos cuestionamientos sobre el futuro.

En cada episodio de la serie documental Lanata plantea una “hache” -aquello de lo que no se habla- que sirve como punto de partida para una investigación en la que el periodista descubre, mientras recorre distintos países de la región y algunas ciudades de Estados Unidos, las historias de quienes enfrentan los nuevos desafíos de este siglo, atravesados por mandatos culturales y pensamientos secretos.

“Este es un momento de mucho discurso único, por eso con el equipo pensamos en todos esos temas que no se tocan y en una forma para involucrarlos con la realidad. Este no es un documental convencional, porque no hay un archivo específico... simplemente hablamos de cosas que suceden y que nos preocupan hoy. Las temáticas de cada episodio tienen que ver con algo que está sucediendo en este momento y que afecta directamente a la sociedad”, comenta Lanata en entrevista exclusiva con El Espectador.

A lo largo de siete episodios de 40 minutos, Hache pone sobre la mesa interrogantes vinculados a problemáticas como la eutanasia, la justicia por mano propia, la obsesión por los likes en las redes sociales, la dark web, la salud mental, entre otras temáticas, que simbolizan discusiones importantes que, si se siguen haciendo a un lado, podrían causar mucho daño.

“Uno de los temas que tocamos en esta primera temporada es la dark web, creo que no hay nada hecho sobre esta problemática en el mundo, los medios no suelen cubrir estas cosas. Para este capítulo en específico trabajamos con un hacker, que obviamente tiene la voz deformada y no revelamos su identidad en ningún momento por razones de seguridad, y se metió en la dark web para mostrar cómo comprar armas, drogas, etc.”, reveló el periodista sobre uno de los capítulos más intensos y preocupantes de la serie.

Además, Lanata reveló que se mostrará un costado de este problema que él mismo desconocía, pues en los países donde hay dictaduras, la única manera de entrar a leer las noticias en los medios más importantes es a través de la dark web. En su travesía entrevistó a una chica que armó la página de The New York Times en este sitio, para que las personas que vivan en países como China o Irán pudiesen acceder a la información.

Otro de los temas importantes en esta serie documental es la discusión sobre la eutanasia, incluso la fuente principal de este capítulo es Colombia. El caso de Ovidio González, padre del famoso caricaturista Matador, fue un punto de referencia para iniciar la discusión. “Entrevistamos a Matador y a un fotógrafo colombiano que fue siguiendo el deterioro de Ovidio a través de los meses... es muy fuerte ver esas fotos en blanco y negro que muestran cómo se fue deteriorando su cuerpo”, comentó Jorge, agregando que hablaron con personas que militan tanto a favor como en contra de la eutanasia.

Y es que en Hache: lo que no se nombra se genera una conversación con las dos caras de la moneda, porque según Lanata, el deber de un periodista es mostrar todos los puntos de vista y enfocarse en las diferentes posturas, pero siempre opinando desde los datos. Este es un principio que el periodista ha puesto en práctica durante toda su carrera, que se consolidó en la década de los 80 y que ha sido altamente reconocida a través de los años, pues además de fundar dos periódicos y una revista, también ha trabajado en radio y televisión, y ha dirigido películas y escrito varios libros.

“En todo lo que he hecho a lo largo de mi vida siempre he tenido que ver con la parte de la forma de las cosas. En el caso de Página/12, que fue un diario que fundé hace varios años, armé la diagramación... en los programas de televisión que hago, me encargo de la escenografía, etc., ¿por qué?, porque creo que la forma y el fondo se vinculan”, comenta. “En el caso de esta serie documental pasó algo parecido... hicimos un sumario muy extenso en el que muchas de las notas salen, otras no, enviamos equipos a diferentes lugares, elijo hacer las notas centrales de cada capítulo y, finalmente, escribo el guion. Los capítulos de Hache son cortos, duran solo 40 minutos, y esa es una gran ventaja”, agrega.

Hubo momentos difíciles a la hora de grabar algunos capítulos, quizá por su contexto o por los testimonios de los implicados, pero siempre se mantuvo una línea narrativa clara y transparente sobre los hechos. Lanata cuenta que en el capítulo llamado “Justicia”, en el que se debate sobre qué tan viable o no es la justicia por mano propia, tuvieron la oportunidad de viajar a México e involucrarse con las autodefensas de este país, donde hay niños que disparan y forman parte del grupo. “Pudimos entrevistar a un comandante que dio un testimonio bastante fuerte de todo lo que se vive allí”, contó.

Hache: lo que no se nombra, que llegará este 19 de octubre a Star+, forma parte de la oferta de contenido original producido en la región junto a destacadas casas productoras de Brasil, México, Argentina, Chile y Colombia.