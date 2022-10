Harold Perrineau, en el papel de un cuidador

Harold Perrineau trabajó junto a Jeff Pinkner y Jack Bender hace 18 años en la serie "Lost". / Chris Reardon Foto: Chris Reardon/Epix - Photo Credit: Chris Reardon

¿Qué haría si en algún momento se detuviera en un pueblo del cual no puede salir? ¿Y si le digo que antes del anochecer debe estar en su hogar con todas las ventanas cerradas? Harold Perrineau conoce el sentimiento, en su papel como el sheriff Boyd Stevens en la nueva serie de terror de Universal+, From, que se estrena este domingo 2 de octubre.

Tabitha, la madre (Catalina Sandino), Jim, el padre (Eion Bailey), Julie, la hija adolescente rebelde (Hannah Cheramy) y Ethan, el pequeño del hogar (Simon Webster), son una familia norteamericana que se encuentra realizando su primer viaje por el país en su casa rodante, pero en un momento llegan a un punto donde las ramas de un árbol caído no les permiten continuar con el recorrido.

From transcurre en alguna localidad desconocida de los Estados Unidos, donde desafortunadamente la familia Matthews arribó por causas desconocidas. Allí se encuentran con el sheriff Boyd Stevens (Harold Perrineau), Kenny Liu (Ricky He) y Kristi (Chloe Van Landscott), quienes los socorren luego de un aparatoso accidente.

John Griffin crea esta nueva serie bajo una premisa que se ha visto popularmente en otras series de terror, donde una comunidad en específico posee la mala fortuna de quedar atrapados en medio de la nada, como se vio en The village en 2004, y con la aclamada serie de seis temporadas de Lost.

En esta ocasión, la producción de la serie estuvo bajo la firma de Jeff Pinkner y Jack Bender, donde compartieron nuevamente proyectos con el actor estadounidense Harold Perrineau, después de haber trabajado en Lost hace 18 años. Perrineau, quien encarna al melancólico sheriff Boyd Stevens, es el protagonista de este thriller, que llega a la plataforma de Universal+ este domingo.

Para ponerse en los zapatos de Boyd Stevens, Perrineau tomó algunos eventos que fueron duros e importantes en su vida y enfocó su energía en retransmitir esa emoción en el personaje. “Tienes que saber cuándo tomar esas emociones y cuándo dejarlas ir; para mí eso fue muy difícil, pero Boyd lo necesitaba y no hubiera funcionado sin esa tristeza. De esa manera entendí por qué Boyd actuaba así”, señala el actor.

La premisa de esta nueva serie se enfoca en el proceso de adaptación por el que cada uno de los habitantes de este pueblo sombrío tuvo que pasar al llegar y cómo actuarán frente a una situación crítica que pone en peligro sus vidas. Un árbol caído y cuervos por doquier marcaron la entrada, en este caso, de la familia Matthews.

Con talismanes colgados en las puertas de cada hogar, los monstruos no pueden ingresar, pues con la forma humana que posee cada uno y su lento caminar, no se esperan de ellos las atrocidades que pueden cometer. “Realmente, los escritores no te dirán qué son, solo te dirán que debes esperar y ver cómo se va revelando ese misterio con el transcurso de los capítulos”, afirma Harold Perrineau.

Sobre los talismanes, el actor neoyorquino confesó que aunque todavía no conoce cuál es el poder que tienen estos objetos sobre los monstruos, sabe que es algo parecido a “las películas de la vieja escuela, cuando usas la cruz para mantener alejados a los vampiros”.

Perrineau no está alejado de conocer estos papeles que están ligados hacía el drama y el terror, pues, el actor además de haber participado en “Lost”, también estuvo en series y películas como: “Constantine” (2014), “La noche más oscura” (2012) y “Case 219” (2010).

“Me gusta cuestionarme estas cosas y buscar diferentes maneras de responder a estas preguntas porque en mi vida, y en mi experiencia, las cosas suceden siempre de diferente manera, incluso de la manera menos esperada, así que cuando ves estas películas de sucesos inesperados como fenómenos y el tener que pensar en cómo vas a prosperar, vivir, brillar y no desmoronarte en el intento, me parece muy interesante”, señala Harold Perrineau sobre su interés por el drama.

Sobre su papel como Boyd Stevens, Harold Perrineau hace énfasis en que uno de los retos más grandes para el personaje, “es que él ni siquiera sabe en dónde está, pero, tiene que mostrar algún tipo de fortaleza para que las personas puedan sentir la confianza de poder enfrentar esta situación”.

El actor agrega que frente a la idea de que la serie pueda transmitir u esconder algún mensaje, cree que está efocado en mostrar una realidad. “No veo tanto un mensaje encubierto sino una exploración encubierta porque tenemos que ver que hay muchas diferentes maneras, no solo la nuestra de ver o hacer las cosas. Yo fui muy crítico durante la pandemia hacia otras personas, pero lo que “From” hace es que te ayuda a considerar a la gente un poco y saber que todos somos humanos, en vez de etiquetar a la gente, y que todos tenemos razones diferentes para actuar o pensar esto o aquello.”

Además de Perrineau, el elenco estelar incluye a Catalina Sandino Moreno (“María Llena Eres de Gracia”, “The Affair”), Eion Bailey (“Band of Brothers”, “Once Upon a Time”), Hannah Cheramy, Simon Webster, Ricky He (“The Good Doctor”), Chole Van Landschoot, Shaun Majumder, Corteon Moore (“Utopia Falls”), Pegah Ghafoori, David Alpay (“Castle Rock”), Elizabeth Saunders (“Clarice”), Elizabeth Moy y Averey Konrad.

Podrá disfrutar de cada nuevo episodio de “From” a partir de este domingo 2 de octubre en la plataforma de Universal+.