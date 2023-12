HBO finaliza el rodaje de su serie original “Como agua para chocolate”

Retratar toda la época fue retador, no solo en la selección de locaciones. El vestuario, a cargo de la talentosa Amanda Cárcamo, estuvo basado en prendas de lana como se estilaba en la época de la revolución mexicana en la que tiene lugar la historia. Foto: Cortesía

Las grabaciones de la nueva serie original de HBO, “Como agua para chocolate”, basada en la novela de Laura Esquivel, han finalizado. La producción comenzó en septiembre pasado, y se extendió durante 9 semanas, con rodaje tanto en Ciudad de México como en haciendas del Estado de Tlaxcala, involucrando aproximadamente a 1200 personas, incluyendo a su gran elenco y equipo de producción.

Para dar vida a los entrañables personajes, la serie cuenta con Irene Azuela como Mamá Elena, mientras que Azul Guaita interpreta al amado personaje de Tita. Por su parte, Ari Brickman es Don Felipe y Ana Valeria Becerril, Rosaura, hermana de Tita y su rival de amores. La joven Andrea Chaparro da vida a Gertrudis; Andrés Baida a Pedro, el interés romántico de Tita y Rosaura; mientras que la grandiosa Ángeles Cruz interpreta a Nacha, la cocinera y mentora de Tita. Finalmente, Louis David Horné encarna al personaje de Juan Alejandrez.

Salma Hayek Pinault, productora ejecutiva de la serie por parte de Ventanarosa Productions, señaló: ““Como agua para chocolate” es un clásico de la literatura Mexicana. La historia, ubicada en tiempos de la Revolución, habla también de otro tipo de lucha: la de las mujeres lidiando por controlar su propio destino. Ventanarosa está muy emocionada de poder adaptar esta extraordinaria novela de Laura Esquivel para una nueva generación de espectadores”.

La directora Ana Lorena Pérez Ríos compartió: “Hacer esta serie se convirtió en uno de los retos más emocionantes de mi carrera. Me conectó con el linaje de las mujeres en mi familia, con las tradiciones que cargamos entre generaciones y con el papel de la mujer en una sociedad que constantemente lucha entre el Ser y el Deber Ser. Me llevo una experiencia muy enriquecedora de haber podido contar un mundo emocional profundo y lleno de matices”.

Por su parte, Julián de Tavira, director principal de la serie, comentó: “Nos da mucho orgullo contar una historia tan mexicana, tan emotiva, que representa una época tan emblemática de la historia de nuestro país y presume su gastronomía... Hacer una historia que tiene una voz primordialmente femenina para mí ha sido un desafío, sin duda fue necesario tener los ojos y los oídos muy abiertos para que eso nunca se pierda. Tuvimos la fortuna de contar con un fantástico elenco que se entregó sin ningún reparo con muchísima generosidad y talento.”

Además del atractivo que representa un elenco y equipo de producción de primer nivel, también las especiales locaciones en el Estado de Tlaxcala son parte medular de la serie. Los hermosos paisajes naturales, así como las inigualables haciendas seleccionadas para ambientar la historia, permitirán a la audiencia transportarse inmediatamente al universo de “Como agua para chocolate”.

Irene Azuela, quien interpreta a Mamá Elena, reflexionó: “La filmación de la serie tuvo una sazón exquisita. Fue una mezcla de suavidad e inteligencia femenina inolvidable. Es increíble como una historia de México en 1900 pueda tener tanta relevancia hoy en día. Pareciera que nuestros corazones siguen queriendo apostar por el amor.”

Azul Guaita, quien da vida a Tita, comentó: “Estoy muy agradecida de estar en este proyecto tan importante y tan bien cuidado. Un proyecto lleno de amor y mucho esfuerzo que me ayudo a enfrentar mis miedos y superarme como persona. Estaré eternamente agradecida con cada una de las personas involucradas.”

El actor Andrés Baida, quien interpreta a Pedro, destacó que ser parte de este proyecto fue una enorme travesía. “Es la primera vez que me enfrento a un personaje de esta magnitud. De este proyecto me llevo mucha humildad y disciplina, Pedro me enseñó muchas cosas, tanto buenas como malas. Enfrenté muchos retos (…) Y quedo eternamente agradecido con toda la gente involucrada que hizo equipo”.

Retratar toda la época fue retador, no solo en la selección de locaciones. El vestuario, a cargo de la talentosa Amanda Cárcamo, estuvo basado en prendas de lana como se estilaba en la época de la revolución mexicana en la que tiene lugar la historia. “La inspiración sale de los guiones, de las imágenes y la investigación que hicimos para el proyecto. Depuramos mucho para aterrizarlo a los personajes de nuestra historia. No podemos desprendernos de la novela ni de la película que vimos en los años 90 y que marcó a toda una generación”, compartió.

La serie mostrará que la tradición no siempre es el mejor camino. Nuestros protagonistas Tita de la Garza y Pedro Muzquiz son dos almas enamoradas que no pueden estar juntas debido a las arraigadas costumbres familiares, la cuales obligarán a nuestra protagonista a navegar con tintes y sabores mágicos entre el destino dictaminado por su familia y la lucha por su amor, mientras la acompañamos en su mayor refugio: la cocina.

Jerry Rodriguez de Endemol Shine Boomdog, destacó: “Cualquier remake implica un reto, ya que existe un punto de comparación con el producto original. En este caso, el reto se vuelve enorme debido al gran alcance que tuvo la novela de Laura Esquivel, y el éxito de su adaptación al cine. Tuvimos una gran responsabilidad: estar a la altura de las poderosas imágenes que quedaron grabadas en el imaginario de generaciones enteras, al tiempo que imprimíamos una mirada actual a la historia. Lo más importante de revisitar una obra es tener algo nuevo que decir. Y creo que el resultado cumplirá con ambas premisas”.

Para lograr mayor realismo en la producción, se requirió de los conocimientos de la economista Maru Rangel. “El gran logro de Laura Esquivel en su novela fue iniciar cada capítulo con una receta y hacerla inseparable de la historia que nos cuenta. La preparación de las recetas marca la secuela de dramáticas emociones y pasiones de Tita. ¡No puedo imaginar el Pastel Chabela sin llorar o las Codornices en Salsa de Pétalos de Rosa sin recordar al mejor amante en mi vida!”, señaló.

Además, para prepararse para su rol, el elenco recibió clases de equitación, baile y cocina. También, cada departamento trabajó en varias sesiones con un historiador con el fin de afinar detalles en cuanto a la época en la que se desarrolla la historia.

Esta es la primera adaptación en formato de serie de la novela homónima original de Laura Esquivel, bajo la dirección de Julián de Tavira y Ana Lorena Pérez Ríos y la producción ejecutiva de Salma Hayek Pinault, José Tamez y Siobhan Flynn de Ventanarosa Productions; Sharon Levy, Lisa Fahrenholt y Flavio Morales por parte de Endemol Shine North America; Alejandro Rincón, Jerry Rodriguez y Clara Machado, además de Manuel Vargas, quien supervisa la producción física, por Endemol Shine Boomdog; y Mariano Cesar, Mônica Alburquerque y Anouk Aarón por parte de Warner Bros. Discovery. Durante la filmación, la producción contó con la colaboración de la Oficina de Apoyo a Filmaciones dependiente de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Tlaxcala coordinada por René Delgado.