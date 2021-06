HBO Max, a la conquista del “streaming” en Colombia

En la era del streaming quedan pocas producciones que no pertenezcan todavía a una plataforma específica. La variedad de contenidos para consumir es enorme y se divide en todos los géneros y formatos posibles. Series, películas, documentales, biopics… Hay tanto para elegir, que a veces los espectadores suelen sentirse un poco abrumados al no saber qué ver.

Durante la pandemia del coronavirus y debido al confinamiento, el uso y consumo de plataformas digitales para ver cualquier tipo de formato elevó sus números hasta el cielo, y aunque no es secreto para nadie que este negocio cada vez trae consigo una competencia más fuerte, HBO quiso apostarle a una plataforma novedosa, con contenido original y una experiencia de navegación diferente.

Este martes llega HBO Max a Colombia y al resto de Latinoamérica, una experiencia que trae historias propias de cada país y busca dar espacio a diferentes voces locales. El servicio en streaming planea desarrollar más de cien producciones originales en los próximos dos años, aunque 33 de ellas ya se encuentran en etapa de posproducción. Entre su catálogo se podrán ver contenidos de HBO, Warner Bros., Max Originals, DC y Cartoon Network.

El productor argentino Tomás Yankelevich, director de contenidos, afirmó en entrevista con El Espectador que lanzar esta plataforma al aire tuvo varios retos. “Intentamos generar una propuesta muy atractiva para la audiencia. Creo que ese sigue siendo el reto y sabemos que en el momento en el que vean todo el contenido que tenemos para ofrecer, van a quedar felices. Hay muchas producciones de WarnerMedia que son icónicas, pero el desafío está en generar contenido fresco, porque, como consumidor, a mí me gusta ver las cosas rápido, y apenas termino una serie, quiero ver la otra”, asegura.

Desde series de ficción, películas, documentales, especiales y reality shows, el servicio en streaming promete tener contenido para todos, incluyendo producciones originales que ya se anunciaron, como es el caso de la comedia de acción Bunker (México), el drama romántico y familiar contemporáneo Amarres (México), el drama juvenil y musical Días de gallos (Argentina) y Los ausentes (Brasil), serie dramática que cuenta la historia de una agencia que se ocupa de personas desaparecidas.

Como es común en este tipo de plataformas, HBO Max también contará sus propias historias, y aunque Yankelevich comentó que, debido a la pandemia, mucho del contenido exclusivo que HBO Max quería estrenar se retrasó, asegura que a partir de este martes los espectadores podrán disfrutar de otros contenidos.

“A medida que pasen los meses va a ir apareciendo un contenido todavía mejor dentro del catálogo, sin duda. Queremos amplificar y sostener la calidad que tiene acostumbrado HBO a todos los usuarios y además sumarle contenido interesante, desde documentales, hasta realities y contenido para niños. Lo fundamental es la exclusividad de producciones que solo van a estar disponibles en este servicio”, revela Yankelevich.

Además, la plataforma implementará una modalidad parecida a Disney+, que consiste en incluir películas 35 días después de su estreno oficial en cines; la diferencia es que esta opción no tiene costo adicional en HBO Max. Algunos de los estrenos que podrán ver los suscriptores próximamente serán: Space Jam: una nueva era, protagonizada por Lebron James; The Suicide Squad con Margot Robbie, John Cena y dirigida por James Gunn; y Dune, protagonizada por Timothée Chalamat y Zendaya, entre otras.

En su rol de director de contenidos, Yankelevich está encargado de la programación de producciones originales de HBO Max, incluyendo películas, eventos en vivo y deportes, entre otros. Para él significó un gran logro llegar a tener dichas responsabilidades, pero manifiesta que todo fue un proceso. “Soy parte de la compañía desde hace varios años, entré gracias a Turner y ahora estamos intentando hacer una transformación muy grande para pasar de ser empaquetadores de contenido a ser los productores. Teníamos claro que vendría una verticalización, en donde cada uno de los estudios iba a querer quedarse con su propio contenido. Hace cuatro años estamos en este proceso bastante orgánico de comprar contenido a producirlo”, comenta.

Yankelevich, quien también explicó qué pasará con los que eran suscriptores de HBO Go y aclaró que ambas son plataformas completamente diferentes. “Lo que estamos haciendo para los que tenían HBO Go en formato directo es que los vamos a migrar a HBO Max y tendrán la oportunidad de ver todo el contenido que estaban mirando antes, pero ahora en esta nueva plataforma”, afirma el director, y agrega que estos usuarios tendrían acceso incluso a contenido adicional. En cuanto a los usuarios que tienen HBO Go porque son suscriptores a algún operador de televisión lineal, tendrán la oportunidad de cambiar la suscripción a HBO Max.

La nueva plataforma llegará con contenidos disponibles para toda la familia, nuevos y clásicos, como es el caso de la icónica serie Friends o la exitosa Game of Thrones y será el hogar de sagas como y El señor de los anillos. Este contenido estará disponible a partir del próximo martes 29 de junio.