HBO Max anuncia fecha de estreno de su nueva película original “Ni un paso en falso”

HBO Max acaba de anunciar la fecha de estreno de la película de Warner Bros., Ni un paso en falso. Dirigida por el cineasta Steven Soderbergh, ganador de un Oscar y un Emmy, la película se estrena el jueves 1 de julio, exclusivamente en la plataforma.

La película es protagonizado por Don Cheadle (Black Monday, Ocean’s Eleven), Benicio Del Toro (The French Dispatch, Sicario), David Harbour (Black Widow), Amy Seimetz (The Comey Rule, The Girlfriend Experience), Jon Hamm (Baby Driver, Mad Men), Ray Liotta (The Many Saints of Newark, Marriage Story), Kieran Culkin (Succession, Igby Goes Down), Brendan Fraser (Doom Patrol, Crash), Noah Jupe (The Undoing, Honey Boy), Bill Duke (Black Lightning, High Flying Bird), Frankie Shaw (SMILF, Mr. Robot) y Julia Fox (Uncut Gems).

Ni un paso en falso | Trailer Oficial | HBO Max

Ambientada en Detroit de 1954, la cinta sigue la historia de un pequeño grupo de delincuentes que son contratados para robar lo que creen que es un simple documento. Cuando el plan sale terriblemente mal, la búsqueda de quién los contrató, y con qué propósito final, los lleva a todos los rincones de la ciudad desgarrada, que sufre cambios repentinos. “La última vez que filmé en Detroit con un gran guión y un gran elenco, las cosas salieron muy bien, así que estoy muy emocionado”, agregó Steven Soderbergh.

La película dirigida por Soderbergh cuenta con Ed Solomon (Mosaic, Men in Black) como guionista y con Casey Silver (Mosaic, Godless) como productor. Julie M. Anderson es la productora ejecutiva.

El equipo creativo incluye a la diseñadora de producción ganadora del Oscar Hannah Beachler (Black Panther), la diseñadora de vestuario Marci Rodgers (BlacKkKlansman) y música de David Holmes (Baby Driver, Killing Eve).