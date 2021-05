HBO Max: conozca fecha de lanzamiento y costo de suscripciones

La plataforma tendrá en su catálogo grandes producciones de Warner Bros., DC, Cartoon Network, Adult Swim, Turner Classic Movies, entre otros, incluyendo además series y películas originales.

HBO Max, la plataforma de streaming por suscripción de WarnerMedia, anunció que estará disponible en Colombia a partir del 29 junio con una colección icónica de títulos curados de todo el legendario catálogo de WarnerMedia y una lista de series y películas originales, los Max Originals.

“Nuestro lanzamiento en América Latina y el Caribe es el primer paso en nuestro despliegue global de HBO Max. Estamos encantados de que los fans de toda la región puedan disfrutar pronto de la plataforma y su increíble colección de contenidos.

WarnerMedia es una de las fuentes más populares y confiables de entretenimiento e información en toda América Latina y estamos muy contentos de que nuestro viaje global comience aquí”, agregó Johannes Larcher, responsable de HBO Max Internacional.

Contenido para toda la familia

HBO Max ofrecerá de la mano del mejor talento global y latinoamericano contenido para toda la familia que incluye películas, series, documentales, realities y producciones para los más pequeños.

La plataforma tendrá películas de Warner Bros., sin costo adicional tan sólo 35 días después de haberse estrenado en las salas de cine en América Latina, como el musical de Lin-Manuel Miranda “En el barrio”, “Space Jam: una nueva era”, protagonizada por LeBron James; “Escuadrón Suicida”, con Margot Robbie, John Cena y dirigida por James Gunn; “Dune”, protagonizada por Timothée Chalamat y Zendaya, y dirigida por Denis Villeneuve; entre muchas otras películas.

También, estarán disponibles películas recientes como “Tom y Jerry”, “Mortal Kombat”, la premiada “Judas y el mesías negro” y Godzilla vs. Kong”, estarán disponible en HBO Max en 2021.

HBO Max también será el hogar de franquicias como “Harry Potter” y las trilogías completas de “El señor de los anillos” y “Matrix”, y de clásicos del cine como “El Mago de Oz”, “Casablanca” y “Cantando bajo la lluvia”. Además, traerá el universo DC a sus fans con títulos como “La liga de la justicia” de Zack Snyder, “Mujer Maravilla 1984″, “Guasón”, “Supermán & Lois” y Doom Patrol”, entre otros.

La plataforma ofrecerá en exclusiva títulos icónicos de la televisión como “Friends”, “The Big Bang Theory” y series originales de HBO como “Los Soprano”, “Game of Thrones” y “Sex and The City”.

Habrá estrenos exclusivos producidos especialmente para la plataforma bajo la marca Max Originals, como la serie protagonizada por Kaley Cuoco “The Flight Attendant”, un drama juvenil auténtico como lo es Genera+ion; una historia de ciencia ficción producida por Ridley Scott, “Raised By Wolves”, y nuevos realities y documentales como “Selena + Chef” , el concurso de baile “Legendary” y la docuserie de Nicki Minaj. También nuevos contenidos como el “Friends Reunion Special”, el siguiente capítulo de Sex and The City” en “And just like that”…, y el reboot de Gossip Girl, entre muchos otros títulos.

Planes y ofertas

HBO Max se puede adquirir con dos planes de suscripción:

El plan Estándar ofrece a las familias acceso a 3 usuarios en simultáneo, 5 perfiles personalizados, descargas de contenido y video en alta definición y algunos títulos en 4K, en todos los dispositivos compatibles. Este plan tendrá un precio de COP 19.900 al mes.

El plan Móvil ofrece acceso al mismo catálogo de contenido, pero ha sido diseñado para una experiencia individual, para disfrutar en definición estándar en smartphones y tabletas compatibles, con una calidad de imagen optimizada. Este plan tendrá un precio de COP 13.900 al mes.