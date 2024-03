Hija de Jorge Alfredo Vargas apareció cantando en “La Voz Kids”: “era un sueño”

Iván Lalinde recibió a Laura Maré luego de su presentación en la tarima de La Voz Kids, en donde interpretó su canción "No pasa nada". Foto: @lauramaremusica

Laura Maré, hija de los presentadores Jorge Alfredo Vargas y Inés María Zabaraín, estuvo en el escenario de “La Voz Kids” en la noche de este lunes 4 de marzo. Allí en frente de los jurados Andrés Cepeda, Greeicy Rendón y Aleks Syntek, cantó uno de sus temas, “No pasa nada”, en donde agradeció la oportunidad y dijo “ ni en mis mejores sueños me imaginaba estar en este lugar”.

“No saben cuantas veces soñé con este momento y no puedo creer que se hizo realidad enfrente de semejantes jurados y cantando una de mis canciones. Gracias La Voz Kids Colombia por llenar nuestro país de sueños y por cumplir el de mi niña interior”, escribió luego en su cuenta de Instagram en las que publicó algunas imágenes de su show.

Su canción “No pasa nada”, que con un estilo entre pop y flamenco, relata la superación de una ruptura amorosa. “Esta es la historia de mi amiga María porque le rompieron el corazón un día y nos dimos cuenta que a todo el mundo le rompen el corazón, pero, al final, no pasa nada. Uno vuelve a salir y vuelve a bailar”, dijo frente a los jurados del programa, quienes le dedicaron elogios.

La artista, antes de subir a la tarima, ingresó cantando en guitarra “Colombia Tierra Querida”, de Lucho Bermúdez, frente a los pequeños concursantes, quienes le pidieron que contara su historia. “Estaba estudiando Derecho y Ciencias Políticas, pero siempre me iba al mar, que era el único lugar en donde no me daba pena cantar con el amor más importante de mi vida: con mi abuela. Ya no está conmigo presencial, pero sí de corazón y ella fue la que me enseñó. Siempre va a estar en el corazón y las canciones”, expresó.

Luara Maré, quien dice que su nombre artístico se debe a su relación con el mar, hizo su primera publicación en mayo del 2022 y, a la fecha, registra en Spotify siete sencillos y un EP llamado “Amores Prestados (Pt. 1), en el que los títulos de las canciones son nombres de sus amigas, de quienes ha tomado sus historias para inspirar sus composiciones.