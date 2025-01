Hijo de Giovanny Ayala no pasó la audición de “Yo me llamo” por segunda vez

Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala, durante su audición en "Yo me llamo". Foto: Caracol Televisión

Al “Templo de la Imitación” llegó Miguel Ayala, hijo del cantante Giovanny Ayala, quien por segunda vez decidió presentarse ante los jurados de Yo Me Llamo como el doble perfecto de su padre. Sin embargo, dos de los tres jurados decidieron darle un “no” al joven de 19 años.

Amparo Grisales y Rey Ruiz fueron los jueces que no lograron ser convencidos por el artista, a pesar de su evidente parecido físico con el cantante de música popular. “El talento para cantar lo tienes, pero él tiene una voz más grave, más aguardentosa, no sé qué trago toma, esa voz ya madura”, indicó Grisales.

Por su parte, César Escolar, quien le dio el voto positivo, destacó el trabajo del joven: “Obviamente, lo conoces mucho, tienes muchas cosas de él... podrías llamarte Giovanny Ayala”.

Tras la interpretación de la canción El idiota, Miguel Ayala expresó sentirse honrado de representar a su padre. “Me siento muy orgulloso de estar representando a mi papá. Hijo de tigre, sale pintado. Eso lo llevo en la sangre”, respondió ante la pregunta sobre los motivos por los que decidió imitar a Giovanny Ayala.

Asimismo, agradeció la oportunidad y, a través de sus redes sociales, anunció que lanzará música con su propio sello y nombre. “Se viene un álbum muy bacano para que lo escuchen, gracias a todos”, escribió en su cuenta de Instagram.

Esta no era la primera vez de Miguel Ayala en el reality, pues en la edición del 2023, cuando tenía 18 años, se presentó también interpretando a su padre. Para ese entonces, logró pasar a la segunda fase, a pesar de recibir un voto negativo por parte de Amparo Grisales, quien en ese momento le dijo que “cantaba mejor que el original”, sin saber que era el hijo del artista.

Según indicó Caracol Televisión, al llegar la segunda audición, y con su identidad ya revelada, la juez le preguntó por la reacción de su padre ante su comentario: “¿Tú le contaste a tu papá lo que yo dije? ¿Qué te dijo?”. A lo que el joven respondió que sí se había enterado, pero que no se lo había tomado personal. “Sí ... Eso soltó la carcajada y no me paraba de enviar audios diciéndome: ‘Uy, ¿Cómo así, papi?’”, aseguró.

En esa presentación cantó A chillar a otra parte. Sin embargo, no logró cautivar a los jueces, quienes le dijeron que había estado mejor en su primera audición. “Creo que estabas algo nervioso porque venías bien en la afinación, pero después, no sé si te diste cuenta, la canción estaba por un lado, y tu voz por el otro”, le señaló Pipe Bueno, quien conformaba el panel para ese entonces.