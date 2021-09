History presenta un especial sobre el 9/11 a 20 años de aniversario

History vuelve con un producto de siete horas de filmación para conmemorar el aniversario de la caída de las Torres Gemelas, un suceso que cumplirá 20 años. Con una producción dividida en cinco especiales, los cuales se emitirán el 11 y 12 de septiembre: 11 de septiembre: Teorías de Conspiración (The 9/11 Conspiracies Fact or Fiction); 11 de septiembre: Los cuatro vuelos (9/11: Four Flights); Auge y caída de las Torres Gemelas (Rise and Fall: The World Trade Center); 11/9: Ataque al Pentágono (9/11: The Pentagon) y La cacería de Bin Laden (Revealed: The Hunt of Bin Laden).

(Le recomendamos: Acusan a “El cartel de los sapos: el origen” de plagiar a “Grand Theft Auto”)

Además, por VOD y History Play, desde el 1 de Septiembre History repondrá en su librería para esta ocasión los especiales: 102 Minutos que cambiaron la Historia, 11/9 Código Angel, Los últimos minutos del vuelo 93, Días que marcaron la historia, e ISIS: Terrorismo Extremo.

EVENTO 9 11

Con estos cinco documentales estreno, History espera entregar un completo documento periodístico acerca de una herida que marcó el futuro de la Humanidad.

Teorías de Conspiración: ¿Podría un misil del gobierno haber golpeado el Pentágono? ¿Podrían las torres del World Trade Center haber sido derribadas por una serie de demoliciones controladas patrocinadas por el gobierno? ¿ Habrá la Administración Bush perpetrado los ataques para promover sus propios intereses? Aunque estas ideas parezcan escandalosas, un gran número de personas las creen. Una búsqueda en Internet de “teorías de la conspiración del 11-S” arroja casi dos millones de resultados.

(Le puede interesar: ¿Regresa Nairobi en la temporada 5 de “La Casa de Papel”?)

Los cuatro vuelos: cuenta la historia de los cuatro vuelos condenados el 11-S, cada uno con madres y padres, hijos e hijas, maridos y esposas, viajeros frecuentes y novatos, y tripulaciones de vuelo desprevenidas y heroicas. Se contará cómo fueron los últimos instantes de los vuelos condenados respaldado por asombrosas pruebas documentales.

Auge y caída de las Torres Gemelas: las Torres Gemelas son más que dos rascacielos: son un sueño, una idea, una ciudad en sí misma. Están en la mesa de dibujo durante meses. Los planos se modifican y los arquitectos solicitan la maqueta de los edificios a una escala arquitectónica estándar.

FOUR FLIGTHS 30 SEG

11/9: Ataque al Pentágono: el 11 de septiembre de 1941, el Departamento de Guerra de los EE. UU. inició la construcción de un nuevo cuartel general de cinco lados que se convertiría en el último símbolo del ejército estadounidense. 60 años después de que comenzara la construcción, un avión secuestrado se estrelló contra el edificio como parte del mayor ataque terrorista coordinado jamás realizado en suelo estadounidense. Contada por los hombres y mujeres que lo vivieron, esta es la dramática historia de lo que sucedió dentro del edificio en los angustiosos minutos posteriores al impacto.

La cacería de Bin Laden: este documental ofrece un relato amplio de la historia, vinculando la política, la inteligencia y la toma de decisiones militares tras diez años de esfuerzo para encontrar a Osama Bin Laden, el hombre responsable de los ataques del 11 de septiembre y líder del grupo terrorista al-Qaeda.

REVEALED THE HUNT FOR BIN LADEN

Otros estrenos

102 minutos que cambiaron la historia: Este multipremiado documental sobre los atentados del 11 de septiembre del 2001 en Manhattan está compuesto por grabaciones originales que ciudadanos de Nueva York hicieron con sus cámaras durante los 102 minutos que pasaron desde que el primer avión impactó en la primera Torre Gemela.

11/9 Código Ángel: este documental cuenta la historia del 11/9 desde el interior del avión presidencial estadounidense Air Force One.

Los últimos minutos del vuelo 93: El 11 de septiembre de 2001, un avión secuestrado nunca alcanzó su objetivo cuando United 93 se estrelló en la zona rural de Pensilvania.

ISIS: Terrorismo extremo: ¿Cómo una milicia local dirigida por un ex criminal se convierte en la organización terrorista más temida del mundo, un estado autoproclamado capaz de coordinar e inspirar ataques mortales en ciudades y pueblos de todo el mundo? ISIS: Terrorismo Extremo revela los orígenes del Estado Islámico, sus objetivos, y cómo sus tácticas impactantes y violentas han redefinido la guerra en el siglo XXI.