“Hollywood gala”: un homenaje musical a grandes películas de la historia

El concierto se transmitirá por el canal Film&Arts. Foto: Film&Arts

“Hollywood gala” es un concierto realizado en el DR Koncerthuset, la Orquesta Sinfónica de DR, en este interpretan una selección de temas de películas icónicas como Piratas del caribe, Corazón valiente, E.T., entre otros. “Además, el espectáculo contará con una sección dedicada a la mejor música de los Premios Óscar, cubriendo un amplio espectro de emociones: desde la épica y el drama hasta el romance y la aventura”, se lee en un comunicado del canal Film&Arts.

El concierto tendrá su estreno en Colombia este martes 24 de diciembre a las 8:30 p. m. “El concierto también contará con las destacadas interpretaciones de los solistas Andrea Oehlenschlæger y Dilukshan Jeyaratnam, dos jóvenes talentos que han sido aclamados en Dinamarca. A sus 23 años, Andrea se convirtió en una estrella de teatro musical con su papel en Bodyguard - El Musical, y en esta gala debutará en la sala de conciertos interpretando temas como I will always love you, de Whitney Houston, y The hanging tree, de Los juegos del hambre”, agregan.

Dilukshan Jeyaratnam, ganador del Premio de Talento Reumert, interpretará junto a la orquesta éxitos de películas como Wonder woman y El príncipe de Egipto.

Obras destacadas de “Hollywood gala”

● Superman march - John Williams (Superman)

● Themyscira - Hans Zimmer (Wonder Woman)

● I will always love you - Dolly Parton (The bodyguard)

● For the love of a princess - James Horner (Braveheart)

● He’s a pirate / Davy Jones - Hans Zimmer y Klaus Badelt (Piratas del caribe)

● My heart will go on - James Horner (Titanic)

● Flying theme - John Williams (E.T.)

● Stand up - Joshuah Brian Campbell y Cynthia Erivo (Harriet)