Hospitalizada la actriz de “Black Panther” Letitia Wright tras accidente en rodaje

La actriz de 27 años sufrió varias heridas y lesiones no especificadas mientras trabajaba en una plataforma durante la filmación de la nueva película de Marvel.

Letitia Wright, la actriz que interpreta a Shuri en la saga Black Panther y el resto del Universo Cinematográfico Marvel, tuvo que ser ingresada en un hospital del área de Boston tras sufrir una lesión leve durante el rodaje de Black Panther: Wakanda Forever, la secuela de la franquicia que está actualmente en producción.

Según informa The Hollywood Reporter, la actriz de 27 años sufrió varias heridas y lesiones no especificadas mientras trabajaba en una plataforma durante la filmación de la nueva película de Marvel Studios. Todo indica que Wright será pronto dada de alta y no se espera que la lesión afecte al calendario de producción de la secuela que tendrá que afrontar la muerte el pasado verano del que fuera la protagonista de la primera entrega, Chawick Boseman, el encargado de dar vida a Black Panther.

“Letitia Wright sufrió heridas leves hoy mientras filmaba un movimiento para Black Panther: Wakanda Forever”, dijo un portavoz de Marvel en un comunicado. “Actualmente está recibiendo atención en un hospital local y se espera que sea dada de alta pronto”, señala.

Los últimos días, Wright ha sido vista con Dominique Thorne, la actriz que dará vida a Riri Williams (Ironheart) en el UCM, filmando escenas en locaciones del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) en Cambridge.

En los cómics, Tony Stark/Iron Man es el mentor de Riri, quien se convirtió en Ironheart. Con Tony Stark, el personaje encarnado por Robert Downey Jr., muerto en las películas, Shuri es ahora uno de los grandes intelectos de la Tierra, el mayor probablemente junto a Bruce Banner, en lo que respecta a la ingeniería y la tecnología, lo que la convierte en una mentora ideal para Riri en sus primeros pasos dentro del Universo Cinematográfico Marvel.

Ryan Coogler vuelve a dirigir la secuela de Black Panther y firma el guión junto a Joe Robert Cole. Junto a Wright estarán Lupita Nyong’o, que volverá a interpretar a Nakia; Danai Gurira, que retoma su papel como la fiera guerrera Okoye; Martin Freeman como el agente Everett K. Ross, Winston Duke dando vida al imponente M’Baku y Angela Bassett como la reina madre Ramonda, retoman sus roles de la primera entrega.

Además, la secuela también cuenta con la incorporación de Michaela Coel (Podría destruirte) en un papel aún sin confirmar y de Tenoch Huerta, que según los rumores podría encarnar a Namor, el rey de Atlantis que haría su presentación en el Universo Marvel como la gran némesis de Wakanda.