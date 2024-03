Indignación en China con la serie “El problema de los 3 cuerpos” de Netflix

Imagen de la serie "El problema de los 3 cuerpos". Foto: Cortesía

El problema de los 3 cuerpos de Netflix es una adaptación de las novelas del autor chino Liu Cixin. La serie ha causado polémica en el país de origen del escritor ante las variaciones que Netflix ha incluido en la adaptación, cambiando la nacional de algunos personajes y moviendo la trama a otros países. Y, especialmente, una escena del primer capítulo generó indignación.

La serie muestra cómo la humanidad se prepara para una invasión extraterrestre. La controvertida secuencia inicial está ambientada en 1966, durante la Revolución Cultural China, en una universidad de Pekín. En la escena, un profesor de física es brutalmente agredido por los Guardias rojos comunistas del gobierno mientras una multitud observa.

Pese a que Netflix no está disponible en China, los espectadores pueden ver su contenido utilizando un VPN o a través de la piratería. Debido a esta secuencia, la serie fue muy comentada en las redes sociales más importantes en el país. “¡Netflix, no entiendes El problema de los 3 cuerpos ni a Ye Wenjie en absoluto! Solo entiendes lo políticamente correcto”, dice un comentario.

“La primera escena me dejó boquiabierto. Aunque había anticipado esto, la escena me sorprendió”, se puede leer en otro post. “Plana y superficial, el difícil concepto de ciencia ficción se transforma a grandes rasgos en un simple espectáculo visual” expuso otro usuario.

David Benioff, coshowrunner de la ficción junto a Dan Weiss y Alexander Woo, abordó esta escena en una entrevista con The Hollywood Reporter: “Hay muchas diferencias muy significativas entre la época actual y la Revolución Cultural. Pero también hay algunas similitudes. Nunca fue algo en lo que pensáramos: ‘Deberíamos hacer esta serie porque queremos hacer un debate sobre esto’. Pero es interesante que los paralelismos están ahí y son difíciles de ignorar”, declaró.

Rosalind Chao, quien interpreta a la versión adulta de Ye Wenjie, también compartió su opinión sobre el retrato de la Revolución Cultural en la producción. “Creo que es importante tener una versión internacional de la historia. La estrechez de miras me vuelve un poco loca. Me encanta que esto se haya hecho más internacional para una audiencia más amplia”, apuntó.

“Probablemente me incluyan en la lista negra de China por decir esto. No hablan de la Revolución. Está suficientemente arraigado como para no discutirlo, aunque es una gran parte de la historia y el hecho de que se pueda contar aquí de una manera que también abarque el género de ciencia ficción, es algo emocionante. Es importante que la gente comprenda la historia mundial”, añadió la actriz.