“Intensamente”: Hablarle a los niños sobre salud mental

“Intensamente 2” ha vendido 313.555 boletas en Colombia, desde el pasado 13 de junio, y se convirtió en la película animada más taquillera del año en el país. Foto: Cortesía/cinecolorcol

“No me gusta cuando me pongo bravo porque los cachetes se me ponen rojos, me dan ganas de gritar y siento que se me incendia la cabeza, igual que Furia en ‘Intensamente’”, dijo Juan José Salamanca, un niño de diez años, cuando le pregunté cuál era su emoción menos favorita. No lo pensó mucho para darme la respuesta. Su mamá me miró y dijo que ‘Juanjo’ no se disgustaba con facilidad, pero que cuando lo hace, le cuesta mucho controlarse.