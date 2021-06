“Isabel”: la vida de una escritora vista a través de las pantallas

La vida privada, las luchas externas y los conflictos internos de la chilena Isabel Allende fueron la base para la creación de esta serie protagonizada por Daniela Ramírez y dirigida por Rodrigo Bazaes.

“Nunca calcé en parte alguna, ni en la familia, la clase social o la religión que me tocaron en suerte; no pertenecí a las pandillas que andaban en bicicleta por la calle; los primos no me incluían en sus juegos; era la chiquilla menos popular del colegio y después fui por mucho tiempo la que menos bailaba en las fiestas, más por tímida que por fea, prefiero suponer”.

Así lo consignaba hace veinte años, a modo de confesión autobiográfica, la escritora chilena Isabel Allende en la parte inicial de su libro Mi país inventado. Aparecen ahí, entre otros momentos de su existencia, recuerdos de su infancia y adolescencia que al parecer guardó con mucha claridad, como si tuviese desde entonces la extraña intuición de que algún día podría contarlos, por qué no, en uno o varios libros que llegaran a los ojos lectores de mucha gente.

Lo que nunca llegó a imaginar, ni en ese tiempo ni en otro, fue que esas memorias marcadas por un intenso sentimiento de desarraigo llegarían a la pantalla chica (y a otras pantallas más: computadores, tabletas electrónicas, teléfonos celulares, etc.), y estuviesen disponibles para ser vistas por millones de personas que actualmente tienen acceso a las plataformas de entretenimiento que hace dos décadas todavía ni siquiera existían.

Isabel, así se titula la serie que narra la vida de la escritora, que estará disponible en Amazon Prime Video a partir de este 4 de junio para España y Latinoamérica. En entrevista con El Espectador, Allende comentó sus primeras impresiones sobre esta producción audiovisual: “Estaba muy asustada, como te puedes imaginar, porque es la vida mía expuesta; pero no solo la mía, sino la vida de otras personas alrededor mío que tienen vidas privadas, como mi exmarido, el marido de Paula (su hija fallecida), mi hijo y tanta gente que aparece en la serie; entonces yo temía por ellos, pero me parece que hicieron algo con mucho respeto y con mucha dignidad, así que estoy contenta con eso”.

La serie estuvo bajo la dirección del chileno Rodrigo Bazaes (coguionista de las películas Violeta se fue a los cielos y La buena vida), y protagonizada por la actriz Daniela Ramírez, quien interpreta a Isabel Allende. También actúan Néstor Cantillana, Rodolfo Pulgar, Rosario Zamora y Paola Volpato, todos oriundos de Chile. La escritora, por su parte, dice que no participó más que como espectadora, pero apunta que quedó conforme con el resultado final.

“Yo no tuve ninguna participación en la creación de la serie. Me tocó verla ya terminada, editada, con la música, con todo, y me impresionó bien”. La historia se contará en tres capítulos de una hora y, según destacó el equipo de prensa de Amazon Prime Video, “se centra en la lucha y pasión de Allende, quien, dispuesta a romper las reglas sociales de la época con tal de alcanzar su felicidad, la de sus seres amados y hacer justicia frente a los conflictos políticos en los que se ve envuelta, encuentra en la literatura una vía de escape para sanar y reencontrarse consigo misma”.

No es la primera vez que la obra de Isabel Allende se ve relacionada con un proyecto audiovisual, pues algunas de sus creaciones literarias ya habían sido objeto de adaptaciones cinematográficas (La casa de los espíritus, en 1993, y De amor y de sombra, en 1995). Sin embargo, lo que sí es algo novedoso para la escritora y para los espectadores es el hecho de que esta reciente realización narra momentos que trascendentales de su propia vida y no la ficción de sus libros.

“Es diferente, porque ahí se supone que es mi vida; entonces no es lo mismo que La casa de los espíritus cuando se hizo película, o De amor y de sombras, o cuando se ha hecho ópera con algún cuento o ballet, es otro creador que hace algo partir de una idea que yo tenía, pero no es el texto original, está transformado. En el caso de la serie, se basaron en las memorias que yo he escrito (dos) y también en todo el material que consiguieron en mi oficina, que fueron cientos de fotografías, videos, entrevistas... y con eso reconstruyeron la época. Todo está muy bien hecho”.

Asimismo, reconoció que no fue fácil ver reflejados en pantalla ciertos pasajes puntuales de su vida. “Me encontré con algunos momentos que al verlos visualmente son muy fuertes, por ejemplo todas las escenas en las que aparece Paula enferma, en las que aparece cuando cae en coma, en las que muere al final; me partió el corazón verlas de nuevo”.

Dice Isabel Allende, en otro punto de Mi país inventado: “En el lento ejercicio de la escritura he lidiado con mis demonios y obsesiones, he explorado los rincones de la memoria, he rescatado historias y personajes del olvido, me he robado las vidas ajenas y con toda esa materia prima he construido un sitio que llamo mi patria. De ahí soy”.

Seguramente allí, en Isabel, se podrá ver buena parte de todo eso: una vida intensa y particular, llena de luchas sociales y personales, esta vez contada con planos y contraplanos, diálogos y silencios, elipsis, flashbacks y música, por supuesto, entre otros recursos narrativos del lenguaje audiovisual. Así, los espectadores serán testigos de primera fila de la vocación literaria de esta escritora. Remata, ya casi al final del mismo libro, con unas líneas que develan cierto carácter enigmático, como guardándose la ultima palabra de lo que ha sido su vida, esta vez solo vista a la luz de sí misma: “En todo caso, lo más importante de mi viaje por este mundo no aparece en mi biografía o en mis libros, sucedió en forma casi imperceptible en las cámaras secretas del corazón”.

Una joven Isabel, en tiempos de periodista

Isabel Allende ha publicado 26 libros; sus novelas y cuentos han sido llevados al cine y a otros escenarios artísticos; y ahora se estrena la serie Isabel, lo que muestra ampliamente una carrera prolija y exitosa. Además de todo esto, hay una faceta que tal vez no es tan conocida, y es la de su ejercicio periodístico. Fue en la revista Paula, entre los años 1967 y 1974, donde se desempeñó como redactora de entrevistas, artículos, reportajes y hasta comentó temas de decoración. De este modo, recordó Allende esos momentos de su vida: “Fue una época muy feliz; fue una época de descubrimientos, de curiosidad, de sentirme integrada en una comunidad, de aprender. Fue el descubrimiento de un feminismo articulado que se podía transformar en acción para cambiar la cultura chilena del momento; todo eso fue una época muy linda. Además, tenía los niños pequeños, estaba enamorada de mi marido… Después vino el golpe militar (en Chile) y mi vida se disparó en otra dirección, pero hasta ese momento fue una época linda de mi vida, la más linda de todas”.