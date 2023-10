James Cameron estuvo a punto de morir en el rodaje de “The Abyss”

El director de ‘Titanic’ insistió en que ‘sabía’ lo que tenía que hacer y que ‘no tenía forma’ de alertar a su colega, por lo que le golpeó en la cara, nadó hasta la superficie y sobrevivió. Foto: EFE - JEON HEON-KYUN

El director de 69 años estaba la frente de la película de ciencia ficción de 1989 sobre un equipo de investigación de aguas profundas que intentaba recuperar un submarino de la Armada perdido, pero se encontró en una situación de vida o muerte cuando estaba filmando bajo el agua y el tanque de oxígeno se estaba acabando, pero no tenía forma de contactar al fotógrafo sobre la superficie.

Así lo reveló el director a la revista Variety: “Teníamos los -ángeles-, que eran los buzos de seguridad que estaban allí, y cada uno fue asignado a uno o dos de los actores y los mantuvimos a la vista todo el tiempo. Pero no estaban mirándome. Todo el mundo está encendiendo las luces y nadie está mirando’.

Cameron continuó: “Estoy tratando de llamar la atención del director de fotografía submarina Al Giddings sobre la dirección pública. Pero Al había estado involucrado en un accidente de buceo y se explotó ambos tímpanos. Entonces, estaba sordo como un poste. Y estoy desperdiciando mi último aliento de aire en un sistema de megafonía submarino diciendo, -Al... Al...-, y él está trabajando de espaldas a mí. En ese momento, era casi punto de control y a los buzos de seguridad se les enseña a sujetarlo para que no embolice y deje que sus pulmones se expandan demasiado al subir’.

El director de ‘Titanic’ insistió en que ‘sabía’ lo que tenía que hacer y que ‘no tenía forma’ de alertar a su colega, por lo que le golpeó en la cara, nadó hasta la superficie y sobrevivió, pero admitió que la escena en cuestión fue un pionero en términos de posibilidades cinematográficas.

Así lo declaró: “Pero sabía lo que estaba haciendo. Y él no me dejó ir y no tenía forma de decirle que el regulador no estaba funcionando. Entonces, le di un puñetazo en la cara y nadé hasta la superficie y, por lo tanto, sobreviví. Esa escena tuvo un impacto y mostró a la gente lo que era posible, y creo que abrió la puerta al inicio de la explosión CG’.