Jared Leto abre la puerta al regreso de su Joker: “Nunca digas nunca”

Jared Leto interpretando a El Joker. Foto: Cortesía

Jared Leto encarnó por primera vez a Joker en ‘Escuadrón Suicida’, la cinta de 2016 dirigida por David Ayer en la que singular aproximación al personaje le reportó críticas de muchos fans. En 2021, repitió en en el Snyder Cut de ‘Liga de la Justicia’, donde era uno de los personajes claves del apocalíptico epílogo. Ahora, y aunque parece que las intenciones de Warner son otras para el Universo DC, el actor aseguró que estaría dispuesto a volver a dar vida a la némesis de Batman.

“Nunca digas nunca. Para mí son personas de carne y hueso. Por supuesto sé que no es así, pero me encariño con los personajes. Sería una pena no volver a interpretarlos de nuevo”, señaló Jared Leto en declaraciones a Variety.

Si bien Warner Bros. declaró que no existe intención de continuar con el ‘Snyderverso’, aún queda por ver cuál será la hoja de ruta tras la fusión de WarnerMedia con Discovery. En función del interés del nuevo rumbo y objetivos de la compañía, puede que Leto tenga una nueva oportunidad para volver a encarnar al Joker.

Antes del fracaso en taquilla de ‘Liga de la Justicia’ en 2017, el estudio tenía planeado que Leto protagonizara su propia película, además de otros proyectos del universo DC. El Joker de Leto no gustó mucho a los fans de DC, al ser mostrado como un mafioso lleno de tatuajes y una actitud estridente que quedaba lejos de la mirada psicópata y caótica que mostró Heath Ledger en ‘El Caballero Oscuro’.

Suicide Squad Comic-Con Trailer (2016) - Jared Leto, Will Smith - DC Comics Movie

Y aunque el propio David Ayer señaló que las críticas al personaje de Leto no eran justas ya que en el montaje original de la película el Joker estaba mucho mejor dibujado, parece Warner le cerró las puertas a Leto. Así, finalmente Joaquin Phoenix fue quien interpretó los orígenes del Joker en la película homónima de 2019. Un filme independiente, totalmente desligado de la continuidad del universo DC y con el que se alzó con el Oscar a mejor actor protagonista.

Pese a que la participación de Leto se ha ido eliminando gradualmente de las nuevas películas del DCEU, el cantante de 30 Seconds to Mars encontró la oportunidad de meterse en la piel de otro villano, esta vez del universo Marvel, en ‘Morbius’, el spin-off de Spider-Man que llegará a los cines el 1 de abril.