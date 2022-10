Jeffrey Dahmer: acusaciones de racismo en el rodaje de la serie de Netflix

Alsup concedió recientemente una entrevista a Los Angeles Times para explicar en profundidad que fue lo que ocurrió durante el rodaje. Foto: Cortesía

La serie de Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer se ha visto envuelta en una nueva polémica. El exitoso proyecto de Netflix es una de las series que mejores números ha cosechado en la plataforma, pero todo lo que la rodea se encuentra sumido en la controversia. Ahora, una trabajadora de la propia serie acaba de tildar a la producción de racista por su experiencia durante el rodaje.

Kim Alsup desempeñó el cargo de asistente de producción en Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer. Con motivo del estreno publicó un tuit en el que relató cómo fue su trabajo durante el rodaje de la producción y denunciaba la discriminación que sufrió en el set por su color de piel. Y no por los altos cargos de la compañía, sino por sus propios compañeros, que la dejaron totalmente de lado.

“Trabajé en este proyecto, era 1 de las 2 personas negras en el equipo y todo el tiempo me llamaban por el nombre de la otra. Ambas teníamos trenzas, ella era de piel oscura y mide 5,10 pies (1,55 metros). Yo mido 5,5(1,67 metros)”, indicó hace días Alsup en su cuenta privada de Twitter, tal y como afirma Variety.

Las constantes confusiones por la falta de interés en siquiera aprenderse sus nombres acabaron haciendo mella en la asistente. “Trabajar en esto me lo quitó todo porque me trataron horriblemente. Ahora también veo a la protagonista negra de manera diferente”, concluía.

Alsup concedió recientemente una entrevista a Los Angeles Times para explicar en profundidad que fue lo que ocurrió durante el rodaje. En primer lugar, confirma que no ha sido capaz de ver la serie. “Siento que me va a traer demasiados recuerdos de trabajar en ella. No quiero tener este tipo de situaciones de TEPT [Trastorno de estrés postraumático]. Ya el tráiler en sí me dio TEPT, por eso terminé escribiendo aquel tweet que pensé que nadie iba a leer”, comenta.

Además, la asistente de producción, que ha trabajado en series como Anatomía de Grey o ¿Quién es Anna? también expone que la producción no contaba con asistencia de salud mental para sus trabajadores, haciendo las condiciones aún más difíciles. “Fue una de las peores series en las que he trabajado. Siempre me llamaban por el nombre de otra persona, la única otra chica negra que no se parecía en nada a mí. Yo me aprendí los nombres de 300 extras”, cuenta Alsup.

Esta no es la única polémica que ha sacudido a Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer. Con su estreno, algunos familiares de las víctimas de la serie reclamaron que no se había tenido nada de respeto ni consideración por ellos. Por otro lado, artistas como Katy Perry han sido atacadas en redes sociales por incluir en antiguas letras de sus canciones frases romantizando al asesino en serie.