Jeffrey Dean Morgan, un periodista en el ‘thriller’ “Ruega por nosotros”

El actor estadounidense interpreta a Gerry Fenn, un reportero desacreditado que se convierte en pieza esencial en la trama de esta cinta de terror producida por Sam Raimi, que se estrena este 20 de mayo.

En su nuevo thriller, Ruega por nosotros, Jeffrey Dean Morgan (The walking dead / Watchmen) aporta un encanto singular al papel de Gerry Fenn, un periodista desacreditado que recibe más de lo esperado en un intento infortunado de inventar una historia sobrenatural por plata y publicarla en los tabloides en una región apartada de Massachusetts.

Fenn trabaja en la pequeña aldea de Banfield y allí se estrella con el caso real de Alice, una joven cuya audición y capacidad de hablar se restauran milagrosamente luego de una supuesta presencia de la virgen María. Sin embargo, Gerry Fenn se da cuenta de que la “María” de la que habla la chica puede ser una entidad completamente diferente. Una de carácter diabólico que, además, él mismo ha desatado.

Sobre Ruega por nosotros, cinta producida por Sam Raimi, conversamos con Jeffrey Dean Morgan, quien está en Atlanta (EE.UU.) grabando la undécima y última temporada de The walking dead.

¿Cuál fue su primera impresión al conocer la historia de “Ruega por nosotros”?

Yo había hecho una película con Sam (Raimi) hace un tiempo, Possession, así que habíamos tenido una buena relación de trabajo. También tenía presente a James Herbert en el momento de recibir el guion. De hecho, había leído Shrine, aunque no lo crean, hace mucho tiempo, y me gustó lo que Evan (Spiliotopoulos) había hecho con esa historia, un buen personaje que pensé que podría profundizar. Al final, con todas esas piezas juntas, decidí involucrarme y darle una oportunidad.

La cinta aborda el surgimiento lento de la fe de su personaje de Gerry Fenn en sí mismo, contra la fe ciega que se extiende gradualmente por la ciudad. ¿Cómo podría describir a Gerry Fenn?

Gerry es un poco… bueno, probablemente un imbécil certificable (risas). Pero en cierto modo fundamenta la película. No se lanza con una fe ciega y su cuestionamiento de las cosas mantiene todo aterrizado. También le inyecta algo de humor... No sé si ese era el objetivo de Evan o si simplemente surgió mientras estábamos filmando, porque quería que este tipo fuera lo más completo posible. Pensé que inyectar humor y algo de sarcasmo funcionaría.

¿El papel fue escrito específicamente para usted?

Él dice que sí. Quiero decir, esas cosas las hace Evan. Teníamos una relación extraña, antes de esta película, de hecho, yo no sabía que él había comprado y vivía en mi antigua casa en Los Ángeles. Todo lo que sabía era que “un escritor” la había comprado y que él había pedido un póster de Watchmen que estaba colgado en una pared. Y yo pensé: “Sí, está bien, puedes tenerlo”. De todos modos, la primera vez que hablé con él fue una cosa de una videollamada por Zoom. Y él me dijo: “Oye, antes de que empecemos a hablar de este guion, quiero mostrarte algo”. Hizo una panorámica con la cámara y él estaba sentado en mi antigua casa. De todos modos, ya estaba familiarizado con el trabajo de Evan como escritor y lo primero que me dijo fue: “Yo escribí esto pensando en ti. No puedo imaginarme a nadie más haciéndolo”. Pero ya sabes, eso es lo que ellos deben decir...

Usted colecciona objetos de los sets de “The walking dead” y de “Watchmen”. ¿Qué conservó del set de “Ruega por nosotros”?

Nada. Pero ya sabes, quería la muñeca [una muñeca antigua que el personaje de Morgan descubre en un prado que pone en marcha la historia]. Quería la muñeca espeluznante. Pero no me la dieron a mí. Pensé que Evan la tenía, pero hablé con él el otro día y él tampoco se quedó con ella. Entonces nadie sabe dónde está ese objeto.

¿Cómo fue filmar las escenas en las que Fenn se encuentra con la entidad sobrenatural de la película?

Por suerte teníamos a Marina Mazepa. En películas como esta, se espera que muchas escenas se hagan sobre un fondo verde, sinceramente. Y Marina es esta actriz/contorsionista que encontró Evan. Ella estaba en America's got talent y puede hacer cosas con su cuerpo que nunca había visto. Y entonces ella estaba allí, no todo el tiempo vestida y maquillada por completo, pero lo suficiente para que yo, o cualquier otra persona que estuviera en una escena con ella, pudiera reaccionar con asombro. Por ejemplo, ella hacía el arco y luego corría hacia uno. Y eso es suficiente para dejar boquiabierto a cualquiera.

¿El ambiente en algún momento fue aterrador o espeluznante en el set?

Como actor, uno quiere meterse de lleno en la situación, pero también te das cuenta de que estás haciendo una película. Yo bromeo en el momento en que termina una toma. No me quedo en el personaje. Nada de eso. Entonces, ¿que si alguna vez tuve miedo en el set? No. Sin embargo, hicieron un gran trabajo con algunos de los sets, haciéndolos parecer muy reales. El aterrador sótano de la iglesia, por ejemplo, fue un escenario supergenial. Pero yo estaba trabajando con Katie Aselton (interpretando a la doctora de la ciudad, Natalie), a quien conozco desde hace 30 años. Y entonces también nos reímos mucho. No creo que haya habido miedo en ningún momento.

Cricket Brown, quien interpreta a Alice, estaba prácticamente debutando en esta cinta, ¿le preocupaba trabajar con alguien con una experiencia tan limitada?

Claro que sí, sin duda alguna. Pero ahí es donde finalmente entró en juego la confianza en Evan y Sam. Cuando leí el guion, pensé: “Esta chica va a tener que ser buena”. No es un papel fácil para nadie. Un actor experimentado tendría problemas con todos los elementos involucrados en él. Y entonces ese proceso de casting para el personaje fue probablemente el más largo de la película, pero había algo especial en ella. Lo que más me gusta de la película es que los dos tengamos escenas juntos.

¿Qué se siente tener una de las primeras cintas en una sala de cine en 2021?

Estoy encantado de que esté disponible en todo el mundo. Me alegra que podamos brindarles algo de entretenimiento a algunas personas. Este ha sido un año largo y difícil, y espero que esta película pueda distraer a la gente.

Actualmente está filmando la última temporada de “The walking dead”. ¿Cómo se siente al respecto?

Es una sensación agridulce. Seré muy honesto. Estamos en Atlanta durante un período de catorce meses. Normalmente rodamos siete meses. Este año será el doble. Entonces no terminaré hasta marzo del próximo año. Aún así, está en el fondo de mi cabeza que hasta aquí llega todo. Estoy triste por eso, pero tenemos mucho por contar. Todavía queda tanto por rodar, que realmente no me ha afectado aún. No estoy llorando ni nada por el estilo todavía. Pero no tengo ninguna duda de que sí lo haré en los últimos episodios. Se ha convertido en parte de mi vida durante seis años.