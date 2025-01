Jeremy Allen White protagonizará el drama romántico ‘Enigma Variations’

Jeremy Allen White, famoso por sus papeles en series como ‘Shameless’ o ‘The Bear’. (Nueva York) EFE/EPA/OLGA FEDOROVA Foto: EFE - OLGA FEDOROVA

El actor estadounidense Jeremy Allen White, famoso por sus papeles en series como ‘Shameless’ o ‘The Bear’, protagonizará el drama romántico titulado ‘Enigma Variations’ que emitirá Netflix, informó Variety.

La serie, de la que White será protagonista y productor ejecutivo, es una adaptación de la novela del italo-estadounidense André Aciman 'Enigma Variations', según ha podido saber Variety.

El proyecto se encuentra actualmente en desarrollo y se trataría de la segunda adaptación en pantalla de una de las novelas de Aciman.

Anteriormente, su novela 'Call Me by Your Name' se convirtió en una película aclamada por la crítica protagonizada por Timothée Chalamet y Armie Hammer con James Ivory como guionista y Luca Guadagnino en la dirección, recuerda el medio especializado.

La película recibió cuatro nominaciones al Oscar tras su estreno, y Ivory ganó el premio al mejor guion adaptado.

White interpretará al personaje principal de la nueva serie: Paul, con una historia romántica que, según la descripción oficial de la novela, transcurre entre Italia, Nueva Inglaterra o Nueva York.

El actor actualmente protagoniza la exitosa serie de ‘The Bear’, por la que ha ganado dos premios Emmy y tres Globos de Oro hasta la fecha. White también es conocido por interpretar a Philip ‘Lip’ Gallagher en la serie ‘Shameless’ a lo largo de sus 11 temporadas. EFE