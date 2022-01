Jerónimo Cantillo, una nueva generación de rebeldes

El actor colombiano habla de "Rebelde", la serie que lo llevó a trabajar en Netflix, un proyecto que le permite combinar sus dos pasiones: el canto y la actuación. / Cortesía

¿Cómo llegó a este proyecto de Netflix?

Llegué haciendo casting. Me enamoré porque llego a México y me encuentro con un grupo de actores tan bonitos y talentosos, gente muy humana, directores con gran profesionalismo, que saben hacer su trabajo. Cuando estos factores se juntan aparecen proyectos tan exitosos como este. Por eso se anunció una segunda temporada y se está creando una nueva generación de fanáticos para mantener el legado de Rebelde vivo.

¿Se esperaba el éxito de esta serie y de su personaje?

A pesar de que había muchas expectativas de que a la serie le fuera bien, no me esperaba que el cariño fuera tan real y verdadero, que la gente se conectara tanto con la historia, con mi personaje y siento que todo el cariño que me han dado ha sido muy bonito.

¿Cómo lea responde a quienes han lanzado críticas en contra de la serie o de su personaje de Dixon?

Las críticas han sido más que todo por los estereotipos de que traten el personaje como peligroso y al país también de la misma forma. A eso respondo que es normal, porque los guionistas son extranjeros y Colombia es visto así, sufre a causa del conflicto armado. No es tan lejano a la realidad que vivimos nosotros hoy día. La inseguridad está más elevada que nunca. Siento que a veces a nosotros nos da rabia que nos digan la verdad en la cara, pero en el caso del personaje me gusta mucho porque sabe sobreponerse a todo eso. Muestra lo bonito que es ser colombiano sin necesidad de decirlo, ya que es muy humano.

¿Qué significa “Rebelde” para Jerónimo?

Para mí Rebelde significa continuar una historia que cautiva a tantos corazones. Esta no es una historia inédita. Tiene como propósito seguir llevando un legado de una historia de hace veinte años.

¿Qué tiene Jerónimo del personaje y viceversa?

Jerónimo de Dixon tiene que no se rinde. Si algo se le pasa por la cabeza va y lo cumple, sin pasar por encima de nadie. Jerónimo va detrás de eso, por lo que cree que lo hace feliz. Dixon coge de Jerónimo que es una persona con mente fuerte. Hace caso omiso a las críticas y entiende que son solo eso, opiniones. Ya esa realidad la construye a partir de lo que uno considera de sí mismo.

Sabemos que canta y actúa. ¿Cómo fue mezclar ambas pasiones en un trabajo?

Esta es una oportunidad para incluir mis dos talentos. Esto es un privilegio, porque, muchas veces, cuando alternamos los dos estamos ocupados haciendo música o estamos actuando. Cuando aparecen personajes musicales están los dos ahí a flor de piel.

¿Cuáles han sido los principales retos que ha enfrentado en este proyecto?

Lo más difícil fue que salí de una producción y entré a otra, entonces todavía era Dixon y ya me tocaba preparar otro personaje. Creo que esos son los retos bonitos que tenemos como actores. Así que lo asumí con todo el profesionalismo del mundo.

¿Qué tiene preparado “Rebelde” para la segunda temporada?

Viene cargada de música, mucha emoción y muchos personajes diferentes. Ya se anunció la entrada de Saak, un actor y cantante, tremendo talento mexicano que seguro va a dar lo mejor en esta segunda temporada y hará que la historia tenga un vuelco. Dixon seguirá siendo un enamorado, probablemente. Ojalá MJ le corresponda, eso es lo que todos esperamos.

¿En qué otros proyectos lo podremos ver este año?

Como proyecto personal mi música. Terminar mi álbum, hacer mis canciones para mostrárselas a todo el público para que las quiera, las abrace y ver qué continúa regalándonos la vida a nivel personal y artístico.