John Cena: “La diversidad debería ser un hecho y no lujo en el cine”

¿Cuando era niño, leyó muchos cómic y cuál era su superhéroe favorito?

No, tengo muy poca experiencia en cómics. En todo caso, me relacioné con héroes de no ficción de la vida real, supongo, cuando era niño.

¿Qué fue lo que más le atrajo de participar en “El escuadrón suicida”?

James Gunn, 100 %. Lo admiro. Admiro su trabajo y su capacidad para contar historias. Estaba completamente impresionado con lo que hizo con el universo de los Guardianes, haciendo que un grupo de desconocidos no solo fuera conocido, sino amado. Lo conocí y comprendí aún más su proceso de narración antes de comenzar. No me importaba si estaba haciendo una película de superhéroes, una pieza de época, una comedia, una película de guerra. Él te dirá que The Suicide Squad (El escuadrón suicida) probablemente tenga algo de los tres.

THE SUICIDE SQUAD (2021) Trailer SUBTITULADO [HD] EL ESCUADRON SUICIDA

James Gunn habla de una familia y de amigos que tendrá para siempre. ¿Cómo fue para usted trabajar en una película como esta?

Creo que la perspectiva es diferente para todos. Estamos en el negocio del cine y es un esfuerzo creativo y colaborativo para hacer el mejor trabajo creativo que podamos. James [Gunn] es, entre otras cosas, la persona más preparada, dedicada, comprometida y persistente con la que he tenido la oportunidad de trabajar. Quiero trabajar con gente así porque darán todo lo que tienen. En el éxito o el fracaso, no dejarán nada sobre la mesa. Preferiría entrar en un proyecto por negocios, con personas que están dispuestas a dejar su corazón sobre la mesa, que hacer un montón de amigos; hacer amigos es secundario y fantástico. James gravita hacia estas piezas de conjunto. Tienes a muchas personas juntas día tras día en una sesión de noventa o cien días. La gente se convierte en tu familia.

¿Cómo fue la experiencia de hacer parte de un elenco tan diverso?

No creo que eso se haya hecho intencionalmente. Creo que James Gunn solo busca personas que lo ayudarán a cumplir su visión. Esa es una pregunta difícil de responder porque, una vez más, la perspectiva lo es todo. Creo que la diversidad debería ser un hecho y no lujo en el cine.

¿Está emocionado de que la gente pueda experimentar esta película en una sala de cine y no en una pantalla de televisión?

Bueno, creo que todo el mundo le quitará algo diferente. Si realmente te encanta la experiencia inmersiva de las películas, ve a verla en IMAX. Fue diseñado para eso. Además, tiene muchos giros y vueltas. Es literalmente un viaje dentro de la mente loca, enferma, asombrosa y emocional de James Gunn. No está filtrado. No hay una forma real de describirlo, de preparar a la gente para ello. No tengo una forma real de decirle a la gente lo que sacarán de él. Así de asombroso y loco es.

¿Cómo se preparó para el papel de Peacemaker? ¿Estudió a fondo las características del personaje en el cómic?

Claro. Pero todo eso se tiró por la ventana. Cuando me enteré de lo que iba a hacer, me sumergí un poco en la mitología. Elaboré lo que pensé que sería la mejor versión de quién era esta persona con base en los hechos que me dieron y el guion que leí. En cuanto al entrenamiento físico, no lo varío por nada. Lo que tienes es lo que obtienes. Nunca dejaré de entrenar, pero tampoco adaptaré el entrenamiento a un papel. En todo caso, los roles dificultan el entrenamiento, porque los días son más largos y hay mucho más por hacer. James tiró toda esa preparación en la primera escena. Él me decía, “No, no quiero que hagas esto. Solo quiero que seas un Capitán América idiota”. Eso, justo ahí, tan pronto como dijo eso, yo estaba listo para la escena. Alguien dijo que “cada plan de batalla es genial hasta que se hace el primer disparo”. Aquí estoy listo y tratando de demostrar mi valía. Estoy tratando de aprender y crecer como actor.

¿Qué espera que el público se lleve al ver “El escuadrón suicida”?

Sé que la gente animará a otra gente a volver al cine. Yo sé eso. Sé que haremos campaña y seremos tan ruidosos y orgullosos como podamos, pero, cuando el público vea esta película en los cines, se correrá la voz bastante rápido de que tienes que ir al cine para verla. Será una de esas cosas en las que saldrán del teatro, probablemente sin saber cómo sentirse sobre uno mismo o sobre lo que acaban de ver, pero animando a sus amigos, familiares y allegados, o de las redes sociales, a ir a la película. Realmente va a ser una experiencia de verano, una experiencia cinematográfica, y en un momento en el que la necesitamos desesperadamente.

Como Peacemaker tiene una escena de pelea memorable con Rick Flag (Joel Kinnaman). ¿Cómo fue ese tipo de lucha en comparación con sus experiencias pasadas en cine?

Mi experiencia trabajando con Joel [Kinnaman] fue maravillosa. Fue increíble, al igual que todo el elenco. Aprendo de todas las personas con las que trabajo todos los días. Hay muchas cosas que Joel me enseñó en el set, que llevaré conmigo para cada proyecto a partir de ahora.