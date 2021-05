Jon Bernthal protagoniza una historia de supervivencia

El actor estadounidense, quien interpreta al alguacil Ethan Sawyer, es una de las figuras principales de la película “Those who wish me dead” (“Aquellos que desean mi muerte”), dirigida por Taylor Sheridan.

Aquellos que desean mi muerte, película dirigida por Taylor Sheridan, es la historia de Hannah (Angelina Jolie), una bombera paracaidista, afectada por la pérdida de tres vidas que no pudo salvar durante un incendio. Ella siente consuelo dándose golpes o sometiéndose a un confinamiento solitario en su torre de vigilancia en el bosque.

La cinta también aborda la historia de Ethan Sawyer, un alguacil interpretado por el actor estadounidense Jon Bernthal, quien ha definido esta propuesta audiovisual como el filme más importante que ha realizado Sheridan.

Conversamos con Bernthal sobre su participación en Aquellos que desean mi muerte.

¿Cómo podría describir a su personaje, Ethan Sawyer en la película “Those tho wish me dead” (“Aquellos que desean mi muerte”)?

Ethan, el personaje que interpreto, es el alguacil, quien vive con su esposa Alisson (Medina Senghore) y tienen una vida que es bastante pacífica y feliz con una hija en camino. Él está rodeado de las personas que ama: su esposa, su hija por nacer, su sobrino... y todos corren un gran peligro cuando él se queda sin poder defender la armonía familiar. Mi personaje está atrapado y lo único que puede hacer es dar un paso a la vez en el bosque buscando la manera de sobrevivir.

¿Qué nos puede adelantar sobre la trama de la película?

Para mí, la película se trata de la idea de seguir avanzando y no parar. A veces, cuando piensas que hay un enemigo frente a ti, el enemigo en realidad es algo completamente diferente y nunca sabes cuándo será tu momento, solo tienes que seguir avanzando. La violencia, por lo general, trae efectos secundarios y termina generando traumas. Esta película también trata de ponerte en una situación en la que tienes que hacer todo lo que esté en tus manos para estar vivo y algo estresante o traumático puede darte un nuevo propósito de vida.

¿Cómo fue la experiencia de trabajar con un director como Taylor Sheridan?

Taylor Sheridan es un gran narrador. Entiende al Oeste, las westerns, a la perfección; comprende la naturaleza y lo que significa sobrevivir. Él se ocupa de la historia de una manera en la que consigue que lo micro y lo macro sean tan hermosos que se las arregla para contar una historia sobre un niño pequeño, una mujer, sin dejar de tener en la mira a estos asesinos que los persiguen. Pero también cuenta la historia sobre el incendio del bosque, la muerte y los enemigos en niveles muy distintos.

¿Cómo se conocen el actor Jon Bernthal y el director Taylor Sheridan?

Conocí a Taylor cuando él estaba haciendo Sicario y yo era un gran admirador suyo como actor. Lo seguí admirando después de hacer películas tan increíbles como Hell or high water y Wind river, en la que yo participé también con una interpretación. Lo he visto a través de los años y hay un grupo completo de personas que le siguen sus pasos. Tengo mucho por decir sobre un artista que comenzó como actor. Ha pasado por eso, luchó. Tiene una ética de trabajo impecable, tiene un respeto real por su equipo. Todos aquí creen en él y lo seguirán en sus iniciativas. Sé que yo lo haría. Me encanta la idea de que los actores evolucionen hacia la dirección de sus propias historias. Lo realmente bueno de Taylor (Sheridan) es que no se trata de que él tenga éxito, sino de que el resultado audiovisual sea óptimo.

¿Cómo podría describir la atmósfera actoral en una película como “Aquellos que desean mi muerte”?

Esta es la película más importante que Taylor Sheridan ha hecho. En el pasado, se basaba más en la acción y una cosa que llevaba a la otra. Él siempre está arraigado en la autenticidad y la realidad. Vive en el ambiente de la película y se asegura de que nosotros, como actores, estemos rodeados de personas que realmente vivan de esa manera y puedan aportarnos elementos para establecer si estamos interpretando los personajes correctamente y de una manera creíble.

Una de las protagonistas es Angelina Jolie, ¿cómo es trabajar con ella?

Puedo decir que Angelina Jolie se toma su trabajo muy en serio. Ella es una actriz absolutamente creíble en su actuación y comportamiento. En la cinta Aquellos que desean mi muerte interpreta muy bien a una bombera paracaidista que puede vivir en el bosque de esa manera (sola en una torre de control), pero también tiene la profundidad emocional y la riqueza para hacer que la historia sea contundente. Ella es atrevida y puede encender la cámara sin importarle si lo que hace les gusta a los demás o no. Tampoco teme mostrar algo de fealdad, así sea una diva, y la aplaudo profundamente por eso.

¿Cómo se ve el empoderamiento femenino en esta película?

El director tomó una decisión aquí y creo que es increíble. Él hace que las mujeres en esta cinta sean las heroínas y sean las que están pateando traseros y haciendo que la historia suceda. Hay algo muy real y es la gente que vive en esas comunidades (aisladas en los bosques), el día a día que se muestra en la película es parte de sus trabajos, parte de su vida. No importa si eres hombre, mujer o niño. Importa cuál es tu experiencia, para qué te has entrenado y qué resuelves. Estas son dos mujeres increíblemente fuertes (Hannah y Alison) interpretadas por dos actrices increíblemente talentosas (Angelina Jolie y Medina Senghore). Creo que es genial y soy un gran motivador del empoderamiento femenino en el cine y en todas las esferas humanas.