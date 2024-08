Jorge Cao y su encuentro con la vez en “Tan lejos como puedas”

Victoria Hernández y Jorge Cao protagonizan "Tan lejos como puedas". Foto: Cortesía - Kymera Studios

La actriz Victoria Hernández interpreta a Toña, una empleada doméstica que es despedida en Bogotá y decide regresar a su natal Barranquilla después de 45 años. La mujer llega a El Diamante, un club social para adultos mayores liderado por jubilados del magisterio, que desafían los prejuicios sobre la vejez y celebran la vida intensamente. Entre los miembros del club están Mañe, un grandilocuente ex profesor de química y fabricante empírico de perfumes, interpretado por el actor Jorge Cao, quien habló para El Espectador sobre su papel.

“Estoy muy feliz de haber aceptado este papel y de haberme ido a Barranquilla a grabar la serie”, empezó diciendo Cao. El actor recordó los años después de hacer su icónico personaje en “Pasión de gavilanes”. “Sentí que los jóvenes tenían una predilección por mi personaje de Martín Acevedo. Es demasiado lo que está pasando cuando tengo tantos actores jóvenes al lado no”. El intérprete se dio cuenta de que esa predilección, o más afición, por ese querido abuelo de la televisión estaba íntimamente ligado en la cultura.

“Empecé a detectar un conflicto que yo no me había dado cuenta, que yo era viejo y que los años habían pasado. Además, investigué el tema y descubrí que los abuelos han desaparecido de nuestras familias. La sabiduría de la vida, la incondicionalidad de un abuelo con sus nietos, ya no está tan presente”, asegura el actor, que a su 80 años mira de frente a la vejez en una carrera vigorosamente activa. Entre la lista de proyectos para este año, el actor participa en esta serie, calificada por su director, Roberto Flores, como “una comedia negra, dramática, evocadora y nostálgica, acerca de la ‘fecha de caducidad’ impuesta por la sociedad moderna”.

“En las familias que tienen plata, pues, mandan al anciano un lugar de viejos y los que tienen un apartamento le dan una habitación a la abuela. Pero no hay una comunicación directa para recibir ese conocimiento que le ha dado la experiencia de vida. Me di cuenta de que los más jóvenes estaban necesitados del abuelo”, asegura Cao, que desde entonces ha trabajado con el tema de los abuelos y la vejez en teatro, serie, largometrajes y cortometrajes. “La serie me dio la oportunidad de tratar el tema de un ángulo bien diferente. Estos vecinos, que todos son maestros y que la mayoría están solos, decidieron reunirse en un lugar”.

Al grupo de ancianos se les une Toña, la protagonista de la serie. Allí, se da cuenta de que este grupo se reúne con vida, crean tertulias, juegan al bingo, hacen talleres, clubs de literatura y encuentran un espacio en donde, con palabras de Cao, “se sienten vivos y ven que su vida es provechosa”.

A Cao y Hernández se suman en el elenco: Myriam De Lourdes como Mercedes, una amante de las historias detectivescas; Julio Sánchez Coccaro como Salvador, un ex profesor de danza con un entusiasmo por la vida que contrasta con su salud deteriorada; Obeida Benavides como la bohemia Fedora, y la joven Salomé Camargo, una camaleónica adolescente en busca de su identidad, la acompañarán en un emotivo viaje de redescubrimiento, amor y amistad. La serie se estrenó en Canal Trece y se encuentra disponible en YouTube.