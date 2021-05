Juan Palau: dos pasiones y un solo proyecto

El cantante, que incursiona en la actuación, interpreta en “La reina del flow 2” a Drama Key, un artista que llega a revolucionar la historia en la segunda temporada de la serie.

Juan Palau llega a la actuación. ¿Cómo logró incursionar en “La reina del flow”?

La reina del flow llega a mi vida gracias a Dios. En un principio hice el casting para hacer el papel de Juancho, pero no quedé. A partir de ahí dediqué toda mi energía a mi proyecto musical, pero un día estaba en entrevista y mi mánager me dice que están buscando talento para hacer parte de la serie y que si yo me le medía… lo pensé y después dije: “Listo. De una”. Presenté la prueba en la que canté un tema mío y un rap de Daddy Yankee y a las dos semanas me llamaron a contarme que había quedado y que iban a empezar grabaciones. No lo podía creer, fue emocionante y esto ha empezado a cambiar mi vida poco a poco.

¿Cómo ha sido cantar interpretando un personaje?

Conserve la esencia de mi voz y de mi color, porque es reguetón, el género urbano es mi esencia. Pero componer para el personaje basado en una historia de sus vivencias ha sido un reto interesante. No es componer para mí, sino para Drama Key. Las canciones están increíbles y los versos que hice son brutales.

¿Dentro de sus proyectos siempre estuvo la actuación?

Yo estudié Artes Escénicas. Hice mi carrera y me dediqué a hacer teatro un tiempo con la compañía de teatro. Estuve con el Festival Iberoamericano de Teatro y en ese proceso volví a la música. Era algo que esperaba que pasara en algún momento, solo que estaba en ese tiempo enfocado en la música y la vida me fue poniendo a este personaje en el camino y ha sido una bendición poder mezclar dos pasiones en un solo proyecto.

¿Quién es Drama Key y cómo se irá desarrollando a lo largo de la serie?

Es un personaje que la gente no esperaba, que creían que solo iba a ser el compañero de Charly en la celda y que de ahí no iba a pasar, luego sale de ahí y comienza a tener una transformación física impresionante. Prácticamente son dos personas diferentes: una, la que está en la cárcel, y la otra, la que sale de prisión. Se convertirá en la uña y mugre de Charly, su mano derecha y se sumergirá en el mundo de la música. Es un personaje que también va a traer picos amorosos, rupturas, decepciones... pasa por mil momentos.

¿Cómo fue la preparación del personaje?

Es un personaje que se fue construyendo también sobre la marcha, gracias a Dios, tengo la fortuna de contar con un equipo maravilloso que me ha guiado. Somos muy solidarios y entre todos nos apoyamos mucho para pulir nuestras interpretaciones. Tuve referentes, me inspiré mucho en documentales o series sobre cómo es la vida dentro de la cárcel o como es una persona después de salir. Era un reto al momento de grabar, porque como no se hace cronológicamente, un día de pronto podíamos estar grabando fuera de la cárcel y la siguiente jornada estaba preso de nuevo; entonces, tenía que cambiar el chip. El de afuera era muy explosivo, le gustaba resolver todo a la fuerza. Cuando sale toma más conciencia de que está en un mundo musical donde no puede comportarse así.

¿Considera que tiene algo del personaje o que Drama Key tiene algo suyo?

Ambos hemos comenzado desde abajo para lograr nuestros sueños, obviamente en panoramas diferentes. Me refiero a que lo que hemos logrado ha sido gracias a nuestro trabajo, empuje y tenacidad. Somos muy soñadores y nos desvivimos por nuestra pasión, sin pasar por encima de nadie.

¿Qué fue lo que más le llamó la atención del personaje al leer los libretos?

Para mí, Drama Key es un personaje muy especial, les envía un mensaje a los jóvenes, porque, a pesar de su falta de recursos económicos te enseña que si lo quieres lo vas a lograr. Aunque sale de una cárcel, tiene todo el potencial para conquistar al mundo, entrar a una disquera y hacer buena música.

¿Qué fue lo más difícil de interpretar a Drama Key?

Escenas realmente difíciles de grabar: una donde se formó una pelea en la cárcel y en el primer puño caigo. De hecho, se han burlado en las redes diciendo: “Qué valiente escolta se consiguió Charly”, pero fue muy dura y casi no la logramos, nos demoramos muchísimo. Yo no sé combate escénico. Le pedí al director que me comprendiera. Me ayudaron a cómo caer, cómo no lastimarnos. Hay otras escenas, que no han salido, que me costaron mucho.

¿Tiene alguna anécdota durante las grabaciones que quiera compartir?

La producción les puso transporte a todos y teníamos que llegar con la careta todos los días a lavarnos las manos. Cuando estábamos actuando no podíamos tener tapabocas. Llegaba un momento en el que siempre pedíamos alcohol, porque nos sentíamos muy expuestos. No dejaban compartir camerino por lo del COVID-19 y nosotros decíamos: “Cómo así si estamos grabando pegados”; ya después entendíamos y se volvió todo muy normal.

