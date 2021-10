Juana Arias, en medio de un “thriller” de cinco hermanas

¿Recuerda cómo llegó a “La venganza de las Juanas”?

Llegar a este proyecto ha sido el proceso más largo de mi carrera, duró casi seis meses. La propuesta para hacer la audición llegó a finales de 2019, y la hice, pero para el papel de Juana Caridad, luego me llamaron de nuevo y éramos diez chicas, de las cuales se iban a elegir solo cinco. Cuando terminamos, nos dijeron que ese mismo sábado nos iban a decir quién había quedado... pasaron días, semanas, hasta que llegó la pandemia y pensé que ya no iba a estar en el proyecto. Dos meses después me dijeron que ya habían elegido a las cinco Juanas, y estando en el Festival de Cine de Venecia me dicen que quedé para Juana Matilde.

¿Qué significó para usted darle vida a Juana Matilde?

Yo me llamo Juana, y mi mancha de nacimiento real también está en el lado derecho arriba de la nalga, igual al personaje de la novela. Cuando era pequeña todos los días antes del ir al colegio me pintaba encima de mi mancha de nacimiento un pescado, porque decía “seguro que soy la sexta Juana y no me han descubierto”, por eso tenía tanto valor sentimental para mí este proyecto.

¿Cómo es Juana Matilde en “La venganza de las Juanas”?

Es una chica que llega a México a cumplir sus sueños, escapando de un pasado muy denso y doloroso... Es una mujer soñadora, luchadora, noble, incluso a veces un poco ingenua, pero se entiende, porque viene de un pueblo muy pequeño y llega a una ciudad como la capital mexicana, que es arrolladora. Tiene mucho sabor latino, baila, canta, y en la serie va a pasar por muchos momentos, este personaje trae bastantes retos y un arco emocional de muchos colores.

¿De qué forma se preparó para interpretar a su personaje?

Lo primero, y con lo que tuve que batallar bastante, fue la parte del canto... porque no soy cantante y debí empezar a tomar clases. Me aprendí las once canciones, el guion, toda la parte emocional que traía el personaje, porque ella atraviesa una etapa de maltrato por parte de su pareja. Juana Matilde representa problemas que son muy actuales, no solo en Colombia y en México, sino a nivel mundial.

Esta producción está basada en la novela “Las Juanas” (1997), de Bernardo Romero Pereiro. ¿La vio alguna vez?

La vi cuando tenía ocho años y me acordaba de la historia. Era muy fan, tenía todo el outfit, y cuando nos hablaron de La venganza de las Juanas sentí que valía la pena aclarar que no era una precuela, esta es otra historia completamente diferente. Es un thriller lleno de suspenso, drama y hermandad, que además aborda situaciones actuales como la trata de blancas, el maltrato... muchos temas que no se hablaban en esa época.

¿Hasta qué punto se relacionan “Las Juanas” de Romero Pereiro, y “La venganza de las Juanas” de Netflix?

La relación entre ambas es la base, que son cinco hermanas del mismo papá que no tienen ni idea de la existencia de las otras... el pescadito en la nalga, que es el sello de las Juanas, y la hermandad sobre todo. Pero aparte de esto son dos historias diferentes, porque en la versión de Netflix hay unos temas de los que no se hablaban antes, escenas fuertes... además Las Juanas era una especie de comedia romántica, esta tiene elementos mucho más densos.

¿Qué fue lo que más le gustó cuando leyó el guion de esta serie?

La parte del thriller. Yo leyendo el libreto no podía parar, leía y quedaba impactada con todos los sucesos inesperados que pasan a medida que se desarrolla la trama. Además, siento que todos los personajes de esta serie son muy reales, las cinco Juanas son chicas que vienen de mundos muy diferentes, cada quien con sus errores, sus cualidades y sus buenas decisiones. Eso me gustó mucho, que estaba escrito con personajes muy humanos.

¿Cómo fue su relación con las otras Juanas?

Al principio todas coincidimos en que a veces es complicado trabajar tantas mujeres juntas por muchas razones, pero en este caso no fue así. Grabamos la primera parte en Cancún, y desde que nos subimos al avión no nos separábamos ni un segundo, tuvimos una conexión inmediata. Hoy en día compartimos mucho, grabamos durante pandemia, así que teníamos que estar encerradas mucho tiempo y eso nos unió más.

¿Qué fue lo más complicado de grabar durante la pandemia?

Siento que todos teníamos muchas ganas de trabajar. Yo terminé un proyecto el 17 de marzo de 2020, justo antes de la pandemia, y este lo empezamos el 1° de octubre del año pasado. Me dio muy duro, porque todo el tiempo debíamos usar tapabocas, caretas, nos hacían pruebas de COVID cada cinco días, estuvimos muy encerrados, pero siempre con esa motivación de sacar adelante el proyecto, tanto así, que creo que fuimos el único show de Netflix que estaba grabando en ese momento que no tuvo contagios.