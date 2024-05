Kathleen Kennedy, directora de Lucasfilm, denuncia ataques machistas de fans de Star Wars

Leslye Headland (Russian Doll) es creadora, showrunner y productora ejecutiva de la serie. Foto: Cortesía

The Acolyte, la nueva serie de Star Wars, llegará a Disney+ el próximo 5 de junio. Leslye Headland es la creadora y primera showrunner de una ficción de la saga en esta ficción que, como ya hiciera con Rey en las películas o con Ashoka en las series, pone el foco en los personajes femeninos. Tras las críticas que recibió ya desde el lanzamiento del tráiler, la directora de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, se pronunció contra los ataques machistas de cierto sector del fandom.

Entre los comentarios y reacciones a los diferentes adelantos lanzados de cara al estreno de The Acolyte, los fans se quejaron, en algunos casos con demasiada vehemencia y escasa educación, de que la serie cuente con una gran presencia femenina o actores de color, acusando a la saga de estar entregada a la presunta agenda ‘Woke’ contra la que sistemáticamente protestan diversos sectores reaccionarios o conservadores.

“Creo que la narración debe ser representativa de todas las personas. Es una decisión fácil para mí”, aseguró tajante la presidenta de Lucasfilm en una entrevista con The New York Times.

“Operar ahora dentro de estas franquicias gigantes, con las redes sociales y el nivel de expectativas, es aterrador. Creo que Leslye la pasó mal con eso. Creo que muchas de las mujeres que entran en Star Wars pasan malos ratos. Debido a que la base de fans está tan dominada por los hombres, a veces son atacadas de maneras que pueden ser bastante personales”, lamentó.

Antes incluso del estreno de The Acolyte, Headland tuvo que defenderse públicamente. “Como fan, sé lo frustrantes que han sido algunas historias de Star Wars en el pasado. Yo misma lo he sentido”, dijo. “Mantengo mi empatía por los fans de Star Wars. Pero quiero ser clara. Cualquiera que participe en la intolerancia, el racismo o el discurso de odio, no lo considero un fan”, agregó.

Headland no es la única que ha recibido críticas. Daisy Ridley también se convirtió en el blanco de los haters por su papel de Rey, hasta el punto de que se presentaron en la puerta de su casa. “Hay cosas de las que no me gusta hablar, porque no es el lado bueno. La gente va a tu puerta, eso da miedo. Y me han seguido”, confesó a Tatler.

Kelly Marie Tran también fue muy criticada por su papel de Rose, e incluso cerró sus redes sociales. “Dejé Internet por mi salud mental”, confesó en una entrevista con The Hollywood Reporter.

La trama de ‘The Acolyte’ tiene lugar unos 100 años antes del nacimiento de Anakin Skywalker y, por tanto, de los eventos relatados en las nueve películas de ‘Star Wars’. Sus ocho capítulos siguen la investigación de unos misteriosos asesinatos de maestros Jedi que alguien está perpetrando en la galaxia, en una época en la que la Orden vive aún sus años de máximo poder.

Amandla Stenberg, Dafne Keen, Lee Jung-jae, Manny Jacinto, Charlie Barnett, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson, Dean-Charles Chapman, Joonas Suotamo y Carrie-Anne Moss forman en reparto principal de la nueva serie de Star Wars compuesta de ocho capítulos. Los dos primeros episodios verán la luz en Disney+ el próximo 5 de junio.