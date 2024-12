Kevin Feige confirmó el rodaje de “Black Panther 3”, esto se sabe

Con la película “Black Panther: Wakanda Forever”, Marvel marcará el final de su Fase 4. Foto: Cortesía: Marvel

Tras el estreno de Black Panther en 2018, la muerte de Chadwick Boseman planteó un enorme reto para la saga, que regresó sin el actor en 2022 con Black Panther: Wakanda Forever. Ahora la franquicia continuará con una tercera entrega que ya está en marcha de forma oficial.

Así lo confirmó Kevin Feige, que aprovechó la salida del ejecutivo de Marvel Nate Moore, vinculado a la saga, para dar la noticia. “Nate es un ejecutivo y colega fantástico, además de un amigo maravilloso para todos nosotros aquí en Marvel Studios. Ha sido un miembro fundamental de nuestro equipo desde 2010, y su influencia seguirá teniendo eco en nuestra narrativa. Aunque lo extrañaremos, esperamos ver lo que hace a continuación y también tener la buena suerte de trabajar con él de una manera nueva en nuestra próxima película de Black Panther”, dijo.

“Casi todo lo que sé sobre producción lo aprendí de mi etapa en Marvel Studios. Me siento afortunado de haber trabajado con un grupo de personas que aman el cine y la narración tanto como mis colegas de Marvel y el elenco y el equipo de nuestras películas. Pero no podría estar más emocionado de aplicar mi experiencia y pasión por el cine a películas de todos los géneros, incluido el regreso al mundo de Wakanda con Black Panther 3″, comentó Moore.

La confirmación de Black Panther 3 no es una sorpresa. Y es que Denzel Washington, durante la gira promocional de Gladiator 2, confirmó recientemente que la película se haría realidad y que la producción de Marvel Studios contaría con su participación.

“En este punto de mi carrera, solo me interesa trabajar con los mejores. No sé cuántas películas más haré; probablemente no sean tantas. Quiero hacer cosas que no he hecho. Interpreté a Otelo a los 22 años, estoy a punto de hacerlo a los 70 y después interpretaré a Hannibal. He estado hablando con Steve McQueen sobre una película, después Ryan Coogler está escribiendo un papel para mí en la próxima Black Panther. Haré El rey Lear en Broadway y después me retiraré”, declaró la estrella en Today Show Australia.

Marvel aún no ha anunciado oficialmente una fecha de estreno para Black Panther 3. La compañía reveló recientemente las fechas de estreno de tres películas del UCM sin título en 2028, y una de ellas podría ser para Black Panther 3: 18 de febrero de 2028, 5 de mayo de 2028 o 10 de noviembre de 2028. En cuanto a la dirección, se espera que Ryan Coogler vuelva a ponerse tras las cámaras.

La próxima cita del UCM en los cines será el próximo 14 de febrero cuando llegue Capitán América: Brave New World, la primera película de Anthony Mackie como el héroe titular que contará también con Harrison Ford como el presidente de los Estados Unidos Thaddeus Ross, que se transformará durante el filme en el temible Red Hulk.