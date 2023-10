Kit Harington revela que fue “incómodo” grabar escenas eróticas con Emilia Clarke

El actor británico Kit Harington en su rol protagónico en la serie sobre Jon Snow. Foto: Cortesía: HBO Max

El actor de 36 años veía a su compañera de ‘Game of Thrones’ como una de sus mejores amigas por lo que aunque no fue difícil rodar escenas de la última temporada de la serie donde se centra la relación entre sus personajes Jon Snow y Daenerys Tagaryen se volvió romántica, a menudo se reían y al final lo encontraban bastante ‘raro’.

Kit, quién está casado con Rose Leslie, otra actriz de la serie dramática de fantasía de HBO, dijo a la revista Candis: “No fue difícil besarla, aunque solía fingir que lo era. La cuestión es que fuimos mejores amigos durante un período de siete años antes de que tuviéramos que besarnos, así que nos tomó un tiempo mirarnos y reírnos antes de que pudiéramos hablar de ello’.

El actor continuó: “Y definitivamente había un elemento de rareza si ella, Rose y yo estuviéramos cenando y Rose dijera: -Entonces... ¿cómo estuvo tu escena?- Y decíamos: -Sí, bueno, estuvo bien...- No creo que sea nunca cómodo”.

Mientras tanto, Kit reveló anteriormente que rompió a llorar cuando realmente se dio cuenta del final del programa, a pesar de estar convencido de que sería ‘cool’ al respecto.

Durante una aparición en ‘The Graham Norton Show’, Kit compartió: “Estaba decidido a ser genial con el final y decidí que cuando la gente se me acercara y me dijera: -¿Eres Jon Snow?- que yo diría muy tranquilamente, -yo era-. Cuando dejé el set por última vez estaba muy emocionado, y cuando una chica se me acercó y me hizo la inevitable pregunta, me quebré y lloré: -¡Yo solía serlo!- ¡Ella retrocedió bastante rápido!’