¿“La calle del terror” de Netflix está basada en una historia real?

El pasado 2 de julio llegó a Netflix ‘La calle del terror Parte 1: 1994’, primera entrega de la trilogía dirigida por Leigh Janiak. La historia tiene lugar en 1994 en el pueblo de Shadyside, cuando un grupo de adolescentes se ve envuelto accidentalmente en una serie de brutales asesinatos que, más tarde, descubren que son obra de una fuerza maléfica, que ha azotado su ciudad durante más de 300 años.

A diferencia de otras películas de terror que se inspiran en casos reales como Expediente Warren, El exorcista, The Amityville Horror, o la española Verónica, ‘La calle del terror Parte 1: 1994’ no está basada en hechos reales, sino que se basa en la saga de novelas homónimas de R. L. Stine.

La pregunta es... ¿se inspiró la autora en algunos sucesos reales? La respuesta en este caso es algo más compleja ya que originalmente no hay ningún caso o suceso documentado que centre la trama de la novelas... aunque teniendo en cuenta el volumen de libros que forman la saga, seguro que hay paralelismos con casos reales y sucesos documentados que han servido de inspiración a la autora.

La calle del terror | Trilogía | Tráiler oficial | Netflix

Y es que la autora es realmente prolija. Desde la publicación del primer libro en 1989, Stine ha escrito otros 50 tomos de la franquicia. Además, cuenta con diferentes spin-off como El fantasma de la calle del terror, pensada para lectores más jóvenes.

Eso sí, hay que tener en cuenta que la trilogía de Netflix no se basa en ningún libro concreto, sino que toma elementos de varias de las novelas y, junto con otros totalmente nuevos, arma una historia totalmente distinta. Kyle Killen desarrolló originalmente el guion de la primera película. Janiak y su socio, Phil Graziadei, introdujeron cambios posteriormente.

“En realidad no se basan concretamente en ningún libro. Me esforcé por mantenerme fiel al espíritu de los libros, que era un poco subversivo para los lectores adolescentes. Hay violencia, hay sangre, hay sexo. Fue muy divertido. Son realmente divertidos de leer”, explicó Janiak a Den of Geek.

La franquicia continuará con el estreno de ‘La calle del terror Parte 2: 1978’, que llega a Netflix este viernes 9 de julio.

La calle del terror (Parte 2): 1978 | Tráiler oficial | Netflix

“Los orígenes de la maldición de Sarah Fier se revelan y la historia cierra el círculo en una noche que cambia la vida de los Shadysiders para siempre”, adelanta la descripción de ‘La calle del terror Parte 3: 1666’, que se estrena el viernes 16 de julio.