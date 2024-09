“La Descarga” regresa sin convivencia entre los competidores y un premio de $ 500 millones

Santiago Cruz, Maía, Carlos Calero, Jessica Cediel, Marbelle y Gusi hacen parte de esta nueva temporada de "La Descarga".

“La Descarga”, el formato musical que nació durante la pandemia, y que se transmitió por primera vez el 2 de noviembre de 2022 por Caracol Televisión, regresa este lunes con una segunda temporada y varios cambios. Cien artistas cantarán sobre el escenario en forma de tocadiscos. Maía, Marbelle, Santiago Cruz y Gusi tendrán la tarea de aceptarlos, o eliminarlos.

La dinámica tendrá tres etapas. Todo o Nada, La Selección y La Descarga. En la primera fase, participan los cien cantantes profesionales, que con su voz y su talento tendrán que convencer a los cuatro mentores de mover la palanca que los llevará a la siguiente etapa. Solo 44 participantes quedarán seleccionados, formando así cuatro equipos de 11 artistas cada uno.

Las tres etapas de la competencia

“La primera etapa de ‘La Descarga’ hace que el programa sea muy diferente al resto, porque el ‘Todo o Nada’ hace que la persona que está presentándose en el tocadiscos sea realmente especial. En los otros programas hay un mínimo de ‘sí' que se pueden dar para que el artista pase a la siguiente ronda, en este formato los cuatro tenemos que estar de acuerdo”, dijo Santiago Cruz a El Espectador.

La segunda fase involucra a los mentores, quienes se enfrentarán para llevarse a los artistas a cada uno de los equipos. El primero en mover la palanca, se queda con el participante, que solo sabrá cuál de los mentores lo eligió cuando termine su canción.

Luego de que los cuatro equipos estén conformados, en la tercera etapa los participantes se presentarán cada noche. Los mentores elegirán a uno de los artistas para hacer un dúo y cantar en la “Noche de Descarga”. Después de las cuatro presentaciones, en las que Gusi, Marbelle, Maía y Santiago Cruz también cantarán, se abrirán las votaciones al público, que será el encargado de elegir el mejor show. El equipo ganador se llevará $25 millones.

“Nosotros los mentores vamos a cantar con el artista elegido cada semana, así que nos pondrán a prueba también. El ganador puede utilizar ese premio para cumplir su sueño, grabar su primera canción, viajar con su familia, dar la cuota inicial para una casa, para lo que sea. Es muy lindo que este formato apoye a sus participantes de esa forma”, dijo Gusi.

No habrá convivencia

En la primera temporada de “La Descarga”, además de competir, los participantes tuvieron que compartir el mismo espacio durante varios meses. La decisión de que el formato incluyera convivencia se tomó pensando en las secuelas que había dejado la pandemia. Sin embargo, esta segunda temporada no contará con ese elemento.

Según reveló Juan Esteban Samper, vicepresidente de entretenimiento de Caracol Televisión, esta vez el foco estará en la competencia. “Fue una petición de los mentores, que consideraron la convivencia como un potencial distractor para la esencia del reality. Queremos que tanto los participantes como los televidentes se enfoquen más en la música, en el talento y el trabajo que tendrán que hacer junto a sus mentores para llegar a la final”, dijo a El Espectador.

Música, historias y amuletos

Cada vez que un artista está próximo a salir al escenario, Jessica Cediel y Carlos Calero hacen una introducción en la que permiten que el participante hable sobre su vida. “La música es un universo gigante donde podemos disfrutar, no solo de la canción, sino de lo que hay detrás de cada uno de los intérpretes que se presentan. En ‘La Descarga’ podemos ahondar mucho más en esas situaciones y esas historias, que muchas veces son difíciles y nos tocan las fibras más profundas del corazón” dijo Jessica Cediel, quien considera que la idea con estos espacios dentro del reality es que los colombianos puedan conectar más con los participantes.

Cediel y Calero tienen la tarea de darle a cada artista un objeto enviado por sus seres queridos, algo así como un amuleto de la suerte que los motive a salir a darlo todo en el escenario. Fotos, trofeos, peluches y cartas serán algunos de los elementos que acompañarán a los cantantes en su travesía dentro de “La Descarga”.

El criterio de los mentores

Aunque para aceptar a un participante los cuatro mentores tienen que mover la palanca, no todos tienen los mismos estándares. Algunos se fijan en la parte técnica de la presentación, la afinación, el timbre y la concentración, y otros se concentran más en la parte emocional, como es el caso de Santiago Cruz. “El reto de ser mentor para mí está en las herramientas emocionales para enfrentar el camino de la música. Más allá del tema de técnica vocal, tiene que existir una conexión emocional con la música que uno canta, he hecho mi carrera de esa forma, y quiero que estos artistas también tengan eso”.

Para Maía, es más importante la conexión que sienta con el artista. “Acá se trata de tener chispa divina, de que conectes y enamores. Si no me conmueve lo que estás haciendo, si no me dan ganas de bailar, aplaudir, cantar o llorar, probablemente no mueva esa palanca”.

Luego de culminar las etapas de la competencia, los televidentes elegirán al ganador por medio de las votaciones que se abrirán cuando llegue el momento. El ganador del realiy, que comienza este lunes a las 8:00 p.m. por Caracol Televisión, se llevará $ 500 millones.