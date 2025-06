La escena post-créditos de “Misión imposible 8″ que Tom Cruise eliminó

Tom Cruise protagoniza "Misión Imposible". Foto: EFE - Isaac Esquivel

Misión Imposible - Sentencia final, la octava y supuestamente última entrega de la saga de acción protagonizada por Tom Cruise no cuenta con escena post-créditos... aunque ese no era el plan inicial. Así, según reveló el director de la cinta, estuvo a punto de rodarse una secuencia extra cuyo contenido no ha querido desvelar ante la posibilidad de estropear hipotéticas futuras entregas.

“Lo que más me gusta de la forma en que termina, es la forma en que termina“, expuso Christopher McQuarrie en declaraciones a USA Today, reflexionando sobre el final de Misión imposible 8. No obstante, el cineasta admitió también lo cerca que estuvo el filme de tener una escena post-créditos y que, si no la tuvo fue por lo mucho que le convenció a Cruise el final tal y como estaba.

“Fui a ver a Tom y le dije: ‘Mira, normalmente querría que vieras toda la película antes de enseñarte esto, pero estamos a punto de rodar este epílogo en un par de días y sólo mira esta parte’”, recordó McQuarrie. “Me dijo: ‘Sabes qué, puedes cancelar el trabajo del sábado porque este es el final de la película. Esto es todo’“, señaló.

En todo caso, al ser preguntado sobre ese epílogo que no llegó a rodarse, el director no quiso dar ningún detalle. “No voy a decirlo porque podría acabar en otra película“, expresó misteriosamente, un comentario con el que, a pesar de la promoción de la cinta como la última de la franquicia, dejaba abierta la puerta para otras entregas.

Recientemente, también los compañeros de reparto de Cruise expresaban sus dudas sobre que la cinta acabe siendo un adiós definitivo a Ethan Hunt. “Apuesto que le queda mucho por correr”, expresó Angela Basset en declaraciones a ScreenRant. Por su lado y en claro contraste, Cruise aseguró durante la promoción del filme queera “el final” y que la película no se titulaba “Sentencia final por nada”.

Por el momento, parece seguro que el actor pretende poner espacio entre él y su icónica saga, quizá centrándose en otros proyectos como las secuelas de Días de Trueno o Top Gun: Maverick, pero lo cierto es que el final de la cinta, aun sin escena post-créditos, ha dejado abierta la posibilidad de un triunfante regreso. Cabe decir, además, que el éxito de la cinta podría ser un aliciente para no terminar con ella la saga.

Según señala ComicBook, Misión Imposible - Sentencia final, ha gozado del mejor estreno de la saga en Estados Unidos. En cuanto a taquilla mundial, la película lleva 190 millones de dólares de recaudación, por el momento.