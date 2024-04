La niña con discapacidad auditiva que controla las bestias más icónicas del cine

Jia, interpretada por Kaylee Hottle, en la última entrega de Godzilla y Kong: nuevo imperio. Foto: Warner

Kaylee una joven norteamericana de 14 años y quien hace parte de una familia con discapacidad auditiva, debutó en el cine en 2021 con Godzilla vs. Kong. Hoy regresa interpretando nuevamente a la única persona que puede comunicarse con Kong, dado que ambos provienen del mismo lugar. Hablamos sobre su personaje.

¿Qué sintió al ver la película?

Se sintió realmente extraño. La vi con mis amigos y mi familia, por la emoción tuve que salir de la habitación, y luego regresé. Pero fue una sensación extraña y una gran experiencia.

Háblenos de su personaje y su relación con Kong

Jia tiene muchos traumas y emociones. La separaron de su familia, pero ella sigue adelante. De cierta manera cuenta con el apoyo de Kong, no tienen a nadie. Ambos están tratando de descubrir sus necesidades emocionales. Esta vez su relación es más fuerte porque han pasado por muchas cosas juntos. Están conectados porque ambos tienen rasgos muy similares. Se comunican entre sí a través del lenguaje de señas y ella puede saber lo que él siente y viceversa. Se conectan a través de sus luchas. Ambos se preguntan dónde están y cuál es su propósito, y lo hacen juntos.

¿Cómo ha cambiado Jia en esta película? Ahora desempeña un papel muy importante en la historia

Aprendemos mucho más sobre ella y sobre su infancia. La separaron de su familia a una edad temprana y le sucedieron cosas horribles, pero el personaje de Rebecca la cuida. Ahora emprenderá este viaje para tratar de obtener respuestas. Es una historia maravillosa.

Con todo lo que está pasando con Jia, ¿cómo afecta eso su relación con su nueva madre adoptiva, la Dra. Andrews?

Creo que la Dra. Andrews siempre ha estado ahí para ella. Incluso si no sabe lo que está pasando, hace todo lo posible por entenderla. A pesar de lo que descubre Jia de su pasado y lo que es, quieren seguir juntas.

Ha vuelto con el director Adam Wingard. ¿Cómo es trabajar en una película con él?

Es un placer trabajar con él. En la última película y en esta, Adam está muy pendiente de mí y me fortalece a través de su dirección. Es muy claro, todo es lo mejor posible con su apoyo.

¿Cómo le pareció el bosque de Daintree, uno de los lugares donde se filmó la película?

Todo lo que ofrece la naturaleza es asombroso. Había un verde tan hermoso, el agua. La película también captura eso, lo cual es muy emocionante y bello. En la primera película, no me di cuenta de que había algo que me molestaba, y en cierto modo lo seguí, pero noté que había un poco de sangre en mi pierna y me di cuenta de que era una sanguijuela. Pero en esta película no, realmente no tenía ningún miedo ni nada parecido. Nos alojamos en una casa que estaba cerca de la isla. Había bichos por todas partes. Y no me gustan los insectos.

¿Qué cree que pasaría si monstruos como Kong y Godzilla existieran en el mundo real?

No lo sé. Nunca he pensado en eso. Creo que, sin duda, no podría acercarme a ninguno de ellos. ¡Sería Terrible!

¿Cómo es la relación de Godzilla y Kong en esta película?

Tienen una nueva conexión y se ven obligados a trabajar juntos para derrotar a sus enemigos. Todos hemos pensado que Godzilla y Kong se odian, pero en esta película nos queda claro que no es así. Los unen contrincantes más poderosos.

Esta nueva entrega del ‘Monsterverso’ está cargada de escenas desmesuradas, apoyadas en un guion que pareciera que robara los mejores momentos de otras películas exitosas. Aunque para muchos críticos es la película más deficiente de la saga, sus resultados en taquilla plantean la controversia. De todas maneras, las cifras nos hacen pensar que se vendrá una nueva entrega, así a muchos nos genere un dolor de muela, (alerta de espóiler).