La primera temporada de “La casa del dragón” terminó, ¿qué se sabe de la segunda?

La segunda temporada de "La casa del dragón" fue confirmada por HBO hace unas semanas. Foto: HBO MAX / EFE - HBO MAX

El episodio final de la serie de HBO, titulado La Reina Negra, arranca con Rhaenys llegando a Rocadragón para comunicar a la princesa Rhaenyra la muerte de su rey padre Viserys y la traición de los Verdes que, encabezados por los Hightower, han coronado ya a su hermanastro menor Aegon como nuevo rey.

ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS

A pesar de que todos, especialmente su tío y esposo Daemon, la animan a responder de forma beligerante ante la traición que supone obviar la sucesión marcada por Viserys, que la señaló a ella como heredera del Trono de Hierro, el personaje Emma D’Arcy intenta buscar alternativas al conflicto. Y, si no hay más remedio que ir a la guerra, quiere saber exactamente de qué lado está cada casa.

Precisamente con este propósito envió a sus hijos en sus dragones, como mensajeros para tratar de ganarse el favor de los nobles que aún no se han declarado a favor de Aegon II (Tom Glynn-Carney). Con Rhaenys (Eve Best) patrullando el Mar Angosto en su dragón Meleys, Rhaenyra envía a su hijo mayor y heredero Jacaerys (Harry Collett), primero al Nido de Águilas para conseguir el compromiso de la prima de la madre de Rhaenyra, Lady Jane Arryn, y luego al norte, hasta Invernalia para hacer llegar su mensaje a Lord Cregan Stark. Su segundo hijo, Lucerys (Elliot Grihault), de 14 años, parte a Bastión de Tormentas a lomos de su aún bastante pequeño dragón Arrax.

Allí deberá entregar su mensaje y pedir el apoyo de Lord Borros Baratheon... que ya tiene visita. Y es que Aemond Targaryen, el segundo hijo de la reina Alicent y hermano de Aegon II, ya está allí junto a Vhagar, la colosal dragona por la que, antaño, perdió un ojo al reclamarla precisamente a manos del entonces más pequeño Lucerys Velaryon.

Ojo por ojo

Tras burlarse del joven y volver a tildarle de bastardo delante de Lord Borros, Aemond le exige a Luke que le dé un ojo para saldar su antigua deuda. “Quiero que te arranques un ojo como pago por el mío. Me basta con uno... no quiero dejarte ciego. Me gustaría regalárselo a mi madre”, le dice el temible Targaryen quitándose su parche y lanzando un puñal a los pies del aterrado adolescente.

El joven se niega y afirma que su madre le ha enviado hasta allí como “mensajero, no como guerrero”. “¡Dame un ojo o te lo arrancaré yo, bastardo!”, dice iracundo Aemond al que solo frena la orden de Borros, que se niega a que su castillo se convierta en la zona cero del conflicto, en el lugar en el que un Targaryen derramó la sangre de otro.

Presto, el joven Luke sale del castillo para montar rápidamente en su dragón Arrax que está desorientado y extremadamente nervioso por la tremenda tempestad y, sobre todo, por los temibles rugidos de Vhagar, la bestia alada más grande de Poniente. El joven, aún un inexperto jinete, ve como le cuesta que su dragón obedezca sus órdenes.

Tal y como era de esperar, al poco tiempo de iniciar su vuelo de vuelta a Rocadragón, Luke comprueba que su tío le sigue a lomos de su monumental dragona. Su única opción es escapar, ya que sabe ni dragón ni jinete son rivales para sus perseguidores. Tras jugar al gato y al gato y al ratón con su sobrino, Aemond recibe respuesta por parte de Arrax, que lanza una llamarada sobre Vhaghar que hace que la colosal bestia verde se descontrole por completo... y no obedezca a su jinete.

Algo parecido sigue ocurriendo con Luke, que a pesar de sus esfuerzos tampoco logra que su dragón obedezca todas sus órdenes. El instinto de superviviencia en la batalla de las bestias es más fuerte que el control que sobre ellas tienen sus aún inexpertos jinetes. Y es entonces cuando llega lo que ni siquiera el cruel y letal Aemond parece que quería, pero que una vez iniciada la cacería era inevitable: Vhagar sorprende a sus presas en un ya despejado cielo y engulle con sus enormes fauces a dragón y jinete. Lo hace ante la mirada atónita del tuerto príncipe Targaryen, que tiraba desesperadamente de las riendas en un intento absolutamente inane de frenar a su bestia.

Una muerte diferente en los libros

Todo indica, por tanto, que el sádico Aemond no quería matar a su sobrino, sino solo asustarlo y humillarlo... al menos en la serie. Ya que en los libros no es para nada de esta forma. Así relata George R.R. Martin en Fuego y Sangre la muerte de de Lucerys Velaryon y su también joven dragón Arrax a manos de Aemond y Vhagar:

“Se había desencadenado una tormenta. Los truenos sacudían el castillo; llovía a cántaros, y de vez en cuando, enormes relámpagos de un blanco azulado iluminaban el mundo como si fuera de día. Era un mal clima para volar, hasta para un dragón, y Arrax luchaba por mantenerse en el aire cuando el príncipe Aemond montó en Vhagar y partió en su pos. De haber estado el cielo más calmado, el príncipe Lucerys podría haber huido de su perseguidor, pues Arrax era más joven y rápido, pero ‘aquel día era tan negro como el corazón del príncipe Aemond’, dice Champiñón, por lo que los dragones convergieron en la bahía de los Naufragios. Los que observaban desde la muralla vieron ráfagas de fuego a lo lejos, y oyeron un grito por encima de los truenos. A continuación, las dos bestias se enzarzaron en el cielo hendido de relámpagos. Vhagar era cinco veces mayor que su rival, además de una veterana curtida en cien batallas; si hubo pelea, no debió de ser muy larga”.

Un pasaje en el que Martin se deja claro que no fue un accidente. De hecho, a continuación enumera diversos modos en los que, según las leyendas y habladurías, el príncipe Aemond se ensañó con el cadáver de su sobrino: “Arrax cayó destrozado y lo engulleron las aguas azotadas por la tormenta de la bahía. Su cabeza y cuello llegaron a la orilla, bajo los acantilados de Bastión de Tormentas, tres días después, convertidos en banquete para cangrejos y gaviotas. Champiñón asegura que el mar también arrastró el cadáver del príncipe Lucerys a la costa, y que el príncipe Aemond le arrancó los ojos y se los presentó a lady Maris sobre un lecho de algas, aunque parece demasiado excesivo para ser verdad”.

En todo caso, accidente o asesinato lo único cierto es que con uno de sus hijos engullido por un dragón enemigo, ni las proféticas enseñanzas de su padre ni su noble intención de sumir Poniente en una devastadora batalla por el trono importan ya: Rhaenyra irá a la guerra. Los dragones danzarán... y arrasarán con todo.

Lo que se sabe de la segunda temporada

La serie se estrenó el domingo 21 de agosto por HBO Max y HBO con la mayor audiencia de una nueva serie original en la historia de HBO, quienes confirmaron hace unas semanas su renovación para una segunda temporada.

Basada en la historia “Fuego y Sangre” de George R.R. Martin, la serie -ambientada 200 años antes de los acontecimientos de “Juego de Tronos”-, cuenta la historia de la Casa Targaryen, que fue la casa que gobernó por más tiempo dándole vida al Trono de Hierro y conquistando los 7 reinos. Además de su pureza y el linaje que destaca a esta emblemática familia, sus dragones fueron la fuente principal de su poder y los que les permitieron adueñarse del trono.

Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Fabien Frankel, Sonoya Mizuno, Rhys Ifans, Milly Alcock, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Emily Carey, Harry Collett, Ryan Corr, Tom Glynn-Carney, Jefferson Hall, David Horovitch, Wil Johnson, John Macmillan, Graham McTavish, Ewan Mitchell, Theo Nate, Matthew Needham, Bill Paterson, Phia Saban, Gavin Spokes y Savannah Steyn, pertenecen al increíble elenco que forma parte de la primera temporada.

“Estamos más que orgullosos de lo que todo el equipo de La casa del dragón ha logrado con la primera temporada. Nuestro fenomenal elenco y el equipo han asumido un gran reto y han superado todas las expectativas, entregando una serie que ya se ha establecido como la televisión que hay que ver. Muchas gracias a George, Ryan y Miguel por guiarnos en este viaje. No podríamos estar más emocionados por seguir dando vida a la épica saga de la Casa Targaryen con la segunda temporada”, indicó Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de programación de HBO.

La serie es obra de George R.R. Martin, quien es cocreador y productor ejecutivo; Ryan Condal, cocreador, director de la serie y productor ejecutivo; Miguel Sapochnik, codirector de la serie y productor ejecutivo; Sara Hess, Jocelyn Diaz, Vince Gerardis y Ron Schmidt, productores ejecutivos. Está basada en “Fuego y Sangre” de George R.R. Martin.

Según el medio español Fotogramas, el equipo de producción de ‘La Casa del Dragón’ regresará a Cáceres la próxima primavera para comenzar el rodaje de la segunda temporada de la serie. La ciudad extremeña, caracterizada como Desembarco del Rey en el universo de ‘Juego de Tronos’, acogerá de nuevo a los técnicos e intérpretes del programa entre marzo y junio de 2023, aunque el rodaje en sí se prevee únicamente para algunas semanas de abril y mayo. Esto confirma a España como el escenario principal de la serie.