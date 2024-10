La próxima película del director de “Oppenheimer” ya tiene fecha de estreno

Christopher Nolan, ganador del premio a la mejor dirección y del premio a la mejor película por 'Oppenheimer', posa con sus estatuillas en la sala de prensa durante la 96ª ceremonia anual de los Premios Óscar. Foto: EFE - ALLISON DINNER

De momento hay pocos detalles sobre el nuevo proyecto del aclamado cineasta Christopher Nolan. La fecha de estreno de la próxima cinta del director está prevista para el 17 de julio de 2026 y se ha revelado que Matt Damon estaría en conversaciones para protagonizar.

A diferencia de “Oppenheimer”, cinta que fue adquirida por Universal en una subasta, la nueva película se gesta directamente con el estudio, según informa Deadline. La noticia no ha sido una sorpresa, puesto que ya hace meses Variety señalaba que Universal y Warner Bros. eran los dos estudios con más posibilidades de hacerse con los derechos de la próxima película de Nolan.

Si bien el director de la trilogía de “El caballero oscuro” dejó Warner Bros. debido a discrepancias con la compañía, que decidió lanzar de forma simultánea en cines y en streaming sus películas, algo que afectó a “Tenet”, en los últimos años se ha mostrado abierto a la posibilidad de retomar la colaboración con el estudio.

Universal no ha ofrecido comentarios sobre la nueva película de Nolan, aunque las fuentes apuntan a que no será el remake de “El prisionero” que contempló hace unos meses, según recoge The Hollywood Reporter. Se había especulado que su próximo largometraje sería precisamente una adaptación de la ficción británica de los años 60 creada por Patrick McGoohan. En todo caso, lo que es seguro es que el cineasta escribirá el guion y producirá junto a su esposa, Emma Thomas.

En cuanto a Damon, si finalmente ficha por el filme, supondrá su tercera colaboración con Nolan. Además de su papel en “Oppenheimer”, donde dio vida a Leslie Groves, el alto mando del ejército estadounidense a cargo del Proyecto Manhattan, el intérprete tuvo una breve, pero clave aparición en “Interestelar” como el doctor y astronauta Hugh Mann.