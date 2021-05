“La Señal de la Mañana”, en sintonía con Colombia

Radio Nacional de Colombia, Canal Institucional y Señal Colombia con todas las plataformas de RTVC se unen para lanzar un espacio renovado en el que habrá información, música, literatura y humor.

El 1° de febrero de 1940, el presidente Eduardo Santos daba el discurso inaugural de fundación de la radio pública del país. Desde ese entonces, la Radio Nacional de Colombia ha trabajado por ser una alternativa que les permita a los colombianos mantenerse informados a través de contenidos noticiosos, culturales, musicales y de servicio al ciudadano.

Justamente en conmemoración de estos ochenta años, que entre otras cosas se están celebrando con el desarrollo de una propuesta online de contenidos históricos a través su página web (www.radionacional.co), desde este lunes quienes sintonizan La Señal de la Mañana, el informativo al aire de Radio Nacional transmitido también por Canal Institucional y Señal Colombia, se encontrarán con una propuesta renovada que quiere seguir informando y conectando a sus audiencias en todo el territorio nacional.

Mediante sus 54 frecuencias en todo el país, Radio Nacional de Colombia emitirá las tradicionales cuatro horas de su espacio noticioso a partir de las 6:00 a.m.; Canal Institucional se enlazará en vivo de 6:00 a.m. a 8:00 a.m.; mientras que Señal Colombia hará lo propio durante la primera hora. La Señal de la Mañana se podrá ver también en la plataforma en internet RTVC Play y a través de los medios digitales de RTVC, como sus páginas web y redes sociales.

Para asumir el reto, la mesa de trabajo también se ha renovado, y desde el lunes estará conformada por los comunicadores Patricia Pardo, Juan Carlos Lasso, Camilo Pérez, Juan Carlos Ramírez y Carolina Araújo, quienes junto a más de setenta profesionales que cubren todo el país seguirán informando. La cultura, la música y la literatura también tendrán su espacio, con los aportes de Margarita Vidal, Juan Gustavo Cobo Borda, Alberto Salcedo Ramos, Mario Jursich, Álvaro “el Profe” González y Jaime Andrés Monsalve. Y en materia de humor, estará en el equipo el conocido Hombre de las Mil Voces, Guillermo Díaz Salamanca.

El espacio contará además con un equipo regional que incluye a periodistas que pertenecen a comunidades raizales y de poblaciones étnicas como Mitú (Vaupés), San Andrés islas, Mocoa (Putumayo) y en municipios como Chaparral (Tolima) e Ituango (Antioquia), donde Radio Nacional de Colombia ha erigido las primeras emisoras contempladas en los Acuerdos de Paz.

“Con esta propuesta informativa damos un paso más allá de la radio para ofrecer, al mismo tiempo, una experiencia transmedia que involucre radio, televisión, redes sociales y plataformas digitales”, asegura Álvaro García Jiménez, gerente del Sistema de Medios Públicos RTVC. “El nuevo formato aprovechará todas las herramientas humanas y técnicas para estar conectados con Colombia”.

“Somos medios públicos con contenidos que deben fomentar el reconocimiento de nuestra diversidad. El programa estará centrado en posibilitar el reconocimiento de la diversidad desde la perspectiva de la información, los relatos, las memorias y las experiencias que tenemos como colombianos, garantizando la libertad de expresión, el respeto y la calidez”, explica Dora Brausin Pulido, subgerente de Radio de RTVC.

“La Señal de la Mañana tiene un propósito: conectar a Colombia a través de las noticias, el análisis, el equilibrio informativo, la cultura, el humor y la presencia de la diversidad del país”, agrega García.

Por su parte, la subgerente de Televisión de RTVC, Adriana Vásquez, destaca el trabajo colaborativo de más de cien personas en todo el país, “para entregarles la mejor y más diversa información a los colombianos que demandan contenidos ágiles, dinámicos y de valor para sus vidas”.

La edición general de este espacio informativo estará a cargo del periodista Carlos Mario Díaz, quien contará con el apoyo de las seis marcas del Sistema de Medios Públicos (Canal Institucional, Señal Colombia, Radio Nacional, Radiónica, Señal Memoria y RTVC Play), más los corresponsales y los periodistas de los diez estudios descentralizados de la radio pública, que suman más de setenta reporteros.

Cada emisión del informativo tendrá noticias, crónicas, reportajes y entrevistas a personajes de la vida nacional y regional, para buscar respuestas de primera mano a las inquietudes y necesidades de la Colombia profunda que transita por las ciudades y las riquezas de sus campos.

Este esfuerzo de RTVC se suma a los contenidos y convocatorias que ha desarrollado este semestre el Sistema de Medios Públicos para afrontar las dificultades económicas, educativas y de movilidad social provocadas tras el reciente confinamiento.

Como apoyo a la formación educativa, RTVC incluye en su programación El profe en tu casa, espacio en directo de lunes a viernes a las 10:00 a.m. que ya cumplió cincuenta emisiones al aire y se transmite en convergencia por Señal Colombia, Canal Institucional, Radio Nacional de Colombia y RTVC Play, además de la señal alterna de los canales regionales, con contenidos de refuerzo en materia educativa.

Radio Nacional de Colombia, por su parte, lanzó hace unas semanas un especial en línea que narra sus ochenta años de historia, con más de 2.000 documentos de colección disponibles en https://especiales.radionacional.co/historia.

Una de las industrias más golpeadas por la pandemia es la audiovisual. Por ello, RTVC ha realizado dos convocatorias con una inversión de más de $2.500 millones, con miras a apoyar a creadores y productores. Bajo el nombre de “Con la lavadora al fondo”, fueron escogidos setenta proyectos audiovisuales y sonoros que los seleccionados producirán desde sus casas. Y además, fueron escogidas 103 propuestas en la décima temporada del Mercado de Coproducción de Señal Colombia.