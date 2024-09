La serie de Harry Potter busca a sus tres protagonistas con un “casting inclusivo”

"Para cada puesto, se pide que se presenten candidatos cualificados, independientemente de su origen étnico, sexo, discapacidad, raza, orientación sexual, identidad de género o cualquier otro motivo protegido por la ley", dice el comunicado. Foto: Agencia Europa Press

HBO Max ya busca a quienes tomen los papeles de Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint como Harry Potter, Hermione Granger y Ron Weasley en la nueva adaptación de las novelas de J.K. Rowling. La serie basada en la popular saga de fantasía ya había anunciado sus máximos responsables y ahora abre las audiciones para encontrar a las jóvenes estrellas que den vida al trío protagonista.

Según el comunicado oficial, el casting está abierto a niños residentes en Reino Unido o Irlanda que en abril de 2025 tengan entre 9 y 11 años, lo que da una idea de la fecha en que se espera que comience la producción de la ficción. El rango de edad coincide con los años que tenían Radcliffe, Watson y Grint al inicio de la saga cinematográfica y con los de los personajes en los libros.

La convocatoria remarca su compromiso con un “casting inclusivo y diverso”. “Para cada puesto, se pide que se presenten candidatos cualificados, independientemente de su origen étnico, sexo, discapacidad, raza, orientación sexual, identidad de género o cualquier otro motivo protegido por la ley, a menos que se indique específicamente lo contrario”, dice el comunicado.

En la primera fase de la convocatoria, los candidatos deberán enviar dos vídeos, uno de ellos, de 30 segundos de duración, interpretando un cuento o poema, siempre y cuando no sea nada relacionado con Harry Potter y otro, hablando durante un minuto de “un familiar, amigo o animal de compañía” al que se sientan especialmente unidos. La fecha límite para el envío de los vídeos es el próximo 31 de octubre.

La serie, según informó Max en un comunicado, será una adaptación fiel de la saga de libros de Rowling, a razón de una temporada por novela. “La ficción contará con un nuevo reparto que liderará una nueva generación de fans, llena de detalles fantásticos y personajes muy queridos por los seguidores de Harry Potter desde hace más de veinticinco años. Cada temporada acercará ‘Harry Potter’ y estas increíbles aventuras a nuevos públicos de todo el mundo, mientras que las películas originales, clásicas y apreciadas seguirán siendo el núcleo de la franquicia y podrán verse en todo el mundo”, señalaba el comunicado.

Francesca Gardiner (Succession, La materia oscura, Killing Eve) escribe y dirige la ficción, mientras que Mark Mylod (Succession, Juego de Tronos o The Last of Us) producirá y dirigirá varios episodios de la serie para HBO en asociación con Brontë Film and TV y Warner Bros. Television. La serie cuenta además con la producción ejecutiva de Rowling, Neil Blair y Ruth Kenley-Letts de Brontë Film and TV, y David Heyman de Heyday Films.