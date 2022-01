La serie original de Apple “The Last Days of Ptolemy Grey” estrena el 11 de marzo

Samuel L. Jackson interpreta a Ptolomeo Grey, un hombre enfermo olvidado por su familia, por sus amigos e incluso por sí mismo. Foto: Cortesía

Apple TV+ reveló un primer vistazo a “The Last Days of Ptolemy Grey” la muy esperada serie limitada producida y protagonizada por el nominado al Oscar Samuel L. Jackson, y basada en la aclamada novela del autor de best-sellers Walter Mosley, quien adapta la historia para la pantalla y se desempeña como productor ejecutivo.

La serie de seis episodios sobre la familia, la memoria y el legado se estrenará mundialmente el viernes 11 de marzo en Apple TV+ con los primeros dos episodios, seguidos de un nuevo capítulo cada viernes.

(Le recomendamos: Iván Sánchez y José Pasto interpretarán a Miguel Bosé en nueva serie de Paramount+)

Proveniente de Apple Studios, “The Last Days of Ptolemy Grey” está protagonizada por Jackson como Ptolomeo Grey, un hombre enfermo olvidado por su familia, por sus amigos e incluso por sí mismo.

Cuando repentinamente se queda sin su cuidador de confianza y al borde de hundirse aún más en una demencia solitaria, Ptolomeo es asignado al cuidado de la adolescente huérfana Robyn, interpretada por la nominada al premio BAFTA Dominique Fishback (“Judas and the Black Messiah”). Cuando se enteran de un tratamiento que puede restaurar los recuerdos afectados por la demencia de Ptolomeo, comienza un viaje hacia impactantes verdades sobre el pasado, el presente y el futuro.

(Le puede interesar: La película “Muerte en el Nilo” revela nuevos póster de los personajes)

Además de Jackson y Fishback, la serie Apple Original presenta a Cynthia Kaye McWilliams (“Coyote,” “Real Husbands of Hollywood”), Damon Gupton (“Black Lightning,” “Bates Motel”), Marsha Stephanie Blake (“I Am Your Woman,” “When They See Us”), Walton Goggins (“Justified,” “The Unicorn”) y Omar Miller (“The Unicorn,” “Ballers”).

Junto a Mosley y Jackson, “The Last Days of Ptolemy Grey” cuenta con la producción ejecutiva de la socia productora de Mosley, Diane Houslin, Ramin Bahrani, Eli Selden y David Levine para Anonymous Content, y LaTanya Richardson.