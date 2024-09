La serie "Shogun", la gran ganadora de los Creative Arts Emmy 2024

La serie “Shogun” se llevó 14 premios Emmy en la ceremonia de las categorías técnicas, entregadas una semana antes del evento principal. La producción batió el récord a la serie con más galardones por una sola temporada.

La ficción basada en la novela de James Clavell, que a buen seguro sumará nuevos premios en la gala del próximo 15 de septiembre, se llevó los reconocimientos en las categorías de mejor actor invitado, vestuario, maquillaje, peluquería, especialistas, diseño de producción y efectos visuales, entre otras.

Otra de las grandes vencedoras fue “The Bear (El Oso)”, la serie culinaria protagonizada por Jeremy Allen White que con su segunda temporada se alzó con siete estatuillas, haciéndose con los premios por su casting, edición, mezcla de sonido y estrellas invitadas gracias a las apariciones de Jon Bernthal y Jamie Lee Curtis.

“Saturday Night Live” siguió muy de cerca a “The Bear” con seis victorias, mientras que el documental “Jim Henson: La audacia de las ideas” se llevó cinco premios. “Samurái de ojos azules” de Netflix también se coló entre las ganadoras con cuatro reconocimientos.

“La reina de los concursos”, protagonizada por Awkwafina y Sandra Oh, ganó el galardón a mejor película de TV, mientras que “Palm Royale” recibió un reconocimiento por su tema musical principal y “Solo asesinatos en el edificio” obtuvo el Emmy en música y letra originales. Alan Cumming ganó su primer Emmy por presentar “The Traitors” y Pat Sajak se llevó a casa su estatuilla como presentador de “Wheel of Fortune”.

“Jeopardy!” ganó como mejor concurso, mientras que “Shark Tank” obtuvo su quinto Emmy en la categoría de reality show. Además, Dick Van Dyke subió al escenario para aceptar el Emmy al mejor especial de variedades pregrabado por “Dick Van Dyke 98 Years of Magic”.

Otros galardonados destacados fueron “Blue Samurai” de Netflix como mejor serie de animación, la mencionada Sandra Oh, que logró su primer premio tras 14 nominaciones como productora de “La reina de los concursos”, o Angela Basset que tras cinco nominaciones consiguió su primer Emmy como narradora del documental “Queens” de National Geographic.

De esta manera, FX lideró la lista de ganadores con 27 victorias en los dos primeros días, seguida de Netflix con 18 y Apple TV+ con 15.

Actor invitado en una serie de drama - Néstor Carbonell (Shogun)

Coreografía para una producción con guion - The Idol

Casting para una miniserie o película - Mi reno de peluche

Casting para una serie de comedia - The Bear

Casting para una serie de drama - Shogun

Vestuario de fantasía o ciencia ficción - Ahsoka Ahsoka (Disney+)

Vestuario de época para una miniserie o película - Feud: Capote vs. The Swans

Vestuario de época para una serie - Shogun (FX)

Vestuario contemporáneo para una miniserie o película - American Horror Story: Delicate (

Vestuario contemporáneo para una serie - The Crown

Maquillaje de época o fantasía o ciencia ficción - Shogun

Maquillaje contemporáneo (no protésico) - The Morning Show

Maquillaje protésico - Shogun

Peluquería Contemporánea - The Morning Show

Peluquería de época o fantasía/ciencia ficción - Shogun JANIS BEKKERING, Key Hairstylist

Actriz invitada en una serie de drama - Michaela Coel (Mr. & Mrs. Smith)

Dobles de acción - Shogun (FX)

Coordinación de dobles en una comedia - The Gentlemen (Netflix)

Coordinación de dobles en un drama - Mr. & Mrs. Smith

Diseño de producción para una pieza de época o programa de fantasía (1 hora o más) - Shogun

Diseño de producción para un programa narrativo contemporáneo (1 hora o más) - The Crown

Diseño de producción para un programa narrativo (media hora) - Solo asesinatos en el edificio

Edición para una serie de comedia multicámara - Cómo conocí a tu padre

Edición para una serie de comedia con una sola cámara - The Bear

Actor invitado en una serie de comedia - Jon Bernthal (The Bear)

Actriz invitado en una serie de comedia - Jamie Lee Curtis (The Bear) Picture Editing for a Drama Series

Edición en una serie de drama - Shogun

Edición en una miniserie o película - Mi reno de peluche

Efectos visuales especiales en un solo episodio - Ripley

Efectos visuales especiales en una temporada o película - Shogun

Diseño del título principal - Shogun (FX)

Edición de Sonido para Serie de Comedia o Drama (Media Hora) y Animación - The Bear

Edición de sonido para serie de comedia o drama (1 hora) - Shogun

Edición de sonido para miniserie, película o especial - Ripley

Mezcla de Sonido para Serie de Comedia o Drama (Media Hora) y Animación - The Bear

Mezcla de Sonido para Serie de Comedia o Drama (1 Hora) - Shogun

Edición de sonido para miniserie, película o especial - Los amos del aire

Intérprete en una serie corta de comedia o drama - Eric Andre* (The Eric André Show)

Composición musical para una serie (banda sonora original) - Solo asesinatos en el edificio

Tema musical original del título principal - Palm Royale

Música original y letras - Solo asesinatos en el edificio

Supervisión musical - Fallout

Composición musical para miniserie, película o especial (banda sonora original) - Cocina con química

Fotografía para una serie multicámara (media hora) - Cómo conocí a tu padre

Fotografía para una serie monocámara (media hora) - The Bear

Edición para una serie (1 hora) - Shogun

Cinematografía para una miniserie o película (1 hora) - Ripley

TV Movie - La reina de los concursos

Serie corta de no ficción o telerrealidad - Shogun - The Making of Shogun

Serie corta de comedia, drama o variedades - Only Murders in the Building: One Killer Question

Concurso - Jeopardy!

Presentador de concurso - Pat Sajak (Wheel of Fortune)

Mejor anuncio - Fuzzy Feelings (Apple - iPhone + Mac)

Interpretación de voz en off de personajes - Maya Rudolph (Big Mouth)

Serie de animación - Samurái de ojos azules

Diseño de producción para una serie de variedades o reality - Saturday Night Live

Diseño de producción para un especial de variedades - Los Oscar

Coreografía para programa de variedades o reality - Gala de los premios Tony

Peluquería para un programa de variedades, no ficción o reality - Saturday Night Live

Maquillaje para un programa de variedades, no ficción o reality - Saturday Night Live

Casting para un reality - Love on the Spectrum

Fotografía para un programa de no ficción - Girls State

Fotografía para un programa de realidad - Life Below Zero

Guion para una serie de variedades - Last Week Tonight with John Oliver

Guion para un programa de no ficción - Conan O’Brien Must Go

Programa de medios emergentes - Fallout: Vault 33

Edición de sonido para un programa de realidad o no ficción - Jim Henson Idea Man

Composición Musical para Serie Documental o Especial -Jim Henson Idea Man

Dirección musical - Los Oscaar

Mezcla de sonido para un reality - Welcome to Wrexham

Mezcla de sonido para un programa de no ficción - The Beach Boys

Mezcla de sonido para serie de variedades o especial - Billy Joel: The 100th - Live at Madison Square Garden

Edición para un programa de no ficción - Jim Henson Idea Man

Edición para programa de variedades - John Mulaney Presents: Everybody’s in LA

Edición para programa de variedades(segmento) - The Daily Show

Edición para reality no estructurado - Welcome to Wrexham

Edición para reality estructurado o programa de concurso - The Voice

Narrador - Angela Bassett (Queens)

Serie documental o de no ficción - Beckham

Especial documental o de no ficción - Jim Henson Idea Man

Reality estructurado - Shark Tank

Reality no estructurado - Welcome to Wrexham (FX)

Presentador de un reality o concurso - Alan Cumming (The Traitors)

Serie de no ficción presentada o especial - My Next Guest with David Letterman and John Mulaney

Dirección de un programa documental/de no ficción - Girls State

Diseño de iluminación/Dirección de iluminación para una serie de variedades - Saturday Night Live

Diseño de iluminación/Dirección de iluminación para un especial de variedades - Billy Joel: The 100th - Live at

Madison Square Garden

Dirección Técnica y Trabajo de Cámara para una Serie - Saturday Night Live

Dirección Técnica y Trabajo de Cámara para un especial - Billy Joel: The 100th - Live at Madison Square Garden

Dirección para un reality- Love on the Spectrum

Dirección para un especial de variedades - Los Oscar

Directing for a Variety Series - Saturday Night Live

Especial de variedades (pregrabado) - Dick Van Dyke 98 Years of Magic