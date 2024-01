La serie “The Chosen” llega al cine colombiano con su cuarta temporada

Las tres primeras temporadas ya están disponibles en español (dobladas y subtituladas) en The Chosen App totalmente gratis. Foto: Cortesía

The Chosen (Los elegidos), la aclamada serie que ha cautivado audiencias de todo el mundo, anuncia el estreno de su cuarta temporada, continuando así con su impacto global a través de nuevos episodios llenos de emoción, intriga y un poderoso mensaje que ha hecho eco en millones de espectadores.

La serie es un innovador drama histórico basado en la vida de Jesús, interpretado por Jonathan Roumie, vista desde los ojos de quienes le conocieron, explorando de manera auténtica y conmovedora los eventos que transformaron vidas. La serie ha sido aplaudida por su producción de alta calidad, la adaptación de la historia bíblica, así como por su capacidad de conectar con personas de todas las edades y creencias.

A lo largo de tres temporadas, en el contexto de la opresión romana en el Israel del siglo I, esta serie proporciona una visiónn auténtica e íntima de la vida y las enseñanzas revolucionarias de Jesús. Sumergiéndose en la experiencia de conocer a cada uno de los elegidos para ser sus discípulos y en las vidas de las personas que los rodean, mientras se es testigo de la evoluciónn única de cada personaje a medida que la trama se desarrolla.

Se ha creado un escenario perfecto para la cuarta temporada, en donde las tensiones aumentan cada vez más entre Jesús y los fariseos, Jesús y la autoridad romana y Jesús y los discípulos. Y estas relaciones pasan por un riguroso proceso de prueba y a medida que aumenta la presión de las altas autoridades políticas y religiosas, la fe se pone a prueba.

The Chosen, producción independiente escrita, dirigida y producida por Dallas Jenkins, estrenará su cuarta temporada el próximo 22 de febrero de 2024 y los seguidores de la serie en Colombia, podrán disfrutar en la pantalla grande, los dos primeros capítulos doblados al español, en salas de cine como: Cinemark, Cinepolis, Procinal y Royal Films en las diferentes ciudades de todo el país.

Esta serie, que inició como un pequeño proyecto financiado a través de crowdfunding, se ha convertido en un fenómeno mundial con más de 200 millones de espectadores únicos, en 190 países de los siete continentes. Gracias al apoyo de los espectadores, se ha logrado incrementar los recaudos en 100 millones de dólares, para la producción de las cuatro temporadas. Los episodios de las tres primeras serán doblados a 50 idiomas y está previsto subtitularlos en 600 idiomas.

Las tres temporadas han sido vistas por 200 millones de personas en todo el mundo en Netflix, Peacock, Amazon Prime, CW y más. Y están disponibles en español (dobladas y subtituladas) en The Chosen App totalmente gratis. Desde sus humildes comienzos como proyecto financiado colectivamente, ahora cuenta con 770 millones de visitas a episodios y 12 millones de seguidores en las redes sociales. Las tres primeras temporadas ya están disponibles en español (dobladas y subtituladas) en The Chosen App totalmente gratis.

Esta cuarta temporada estará cargada de sorpresas, que llegaran a Colombia, reviviendo episodios de las tres primeras, que se pueden los cinéfilos, pueden disfrutar en español en la aplicación de The Chosen, disponible totalmente gratis para Android y iOS.

Sobre “The Chosen”

The Chosen es uno de los programas más vistos del mundo, con una audiencia constante en las plataformas de streaming Amazon Prime, Peacock y Netflix, y una de las emisiones semanales de mayor audiencia en The CW. Con episodios que acumulan casi 600 millones de visitas, ha pasado de ser un proyecto financiado por crowdfunding a convertirse en una de las series más populares del mundo. The Chosen cuenta con más de 10 millones de seguidores en las redes sociales.

Es una producción independiente escrita, dirigida y producida por Dallas Jenkins y distribuida mundialmente por Lionsgate.