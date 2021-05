La serie “This Way Up” llega en exclusiva a OnDirectv

En mayo el canal de entretenimiento emitirá la primera temporada de esta comedia británica que sigue a Aine, una profesora que intenta rearmar su vida luego de haber sufrido una crisis nerviosa.

La plataforma estrenará la primera temporada de This Way Up, una serie de comedia dramática de seis episodios creada y escrita por la galardonada comediante Aisling Bea (Living with Yourself, The Fall). Bea también protagoniza la serie como Aine, una inteligente, encantadora y divertida maestra de inglés como lengua extranjera que intenta rehacer su vida después de sufrir un “pequeño ataque de nervios”.

La hermana de Aine, Shona, interpretada por Sharon Horgan (Catastrophe, Pulling), está cada vez más preocupada por su hermana menor, así como por sus propias decisiones de vida y problemas con su novio, que incluyen la inminente cuestión del matrimonio.ç

La escuela donde enseña Aine reúne una sala llena de personajes que también intentan encontrar su propia esperanza, dirección y alegría en este mundo desordenado.

A través de las experiencias de Aine, y las de las personas que la rodean, la serie explora cómo la felicidad es un destino al que todos queremos llegar, pero cómo alcanzarlo nunca es fácil. This Way Up es una comedia auténtica y conmovedora que, con calidez e ingenio, demuestra que el viaje hacia la felicidad suele ser más difícil para unos que para otros.

El elenco de la primera temporada que se une a Bea y Horgan incluye a Aasif Mandvi (A Series of Unfortunate Events, Halal in the Family) como el novio de Shona, Vish, Tobias Menzies (The Crown, Outlander) como Richard, padre de uno de los estudiantes de Aine, e Indira Varma (Patrick Melrose, Luther, Game of Thrones) interpretando a la colega y confidente de Shona, Charlotte.

This Way Up fue creada y escrita por Aisling Bea, producida por Merman y distribuida por NBCUniversal Global Distribution en nombre de Sky Studios. Los productores ejecutivos son Clelia Mountford, Sharon Horgan y Aisling Bea. La serie está dirigida por Alex Winkler y producida por Gavin O ‘Grady.

Se podrá ver desde hoy a las 10:30 p.m. por el canal de entretenimiento OnDirectv y también estará disponible en la plataforma de streaming.