“La Sustituta”, el guion camaleónico detrás de un thriller psicológico

Majida Issa, Rami Herrera y Geraldine Zivic son las protagonistas de la serie, que ya está disponible en la plataforma ViX. Foto: Cortesía

A Julio Jiménez no le gusta la virtualidad. Dice que se aburre, que se equivoca y que prefiere las interacciones presenciales, aunque este no haya sido el caso. Tiene 75 años y más de 20 historias escritas que se han convertido en novelas exitosas, aunque no le guste reconocerlo. Cuando lo entrevisté por teléfono me dijo que no es pretencioso, que no se siente cómodo siendo el foco de atención y por eso evita a la gente.