La versión extendida de “No Way Home” tendrá once minutos de escenas inéditas

El anuncio oficial de la versión extendida de la película, de cuyos once minutos de escenas inéditas informó Fandango, fue publicado acompañado de un vídeo en el que aparecen reunidas las tres versiones cinematográficas de Peter Parker, Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield. Foto: Cortesía Sony Pictures

Spider-Man: No Way Home regresará a los cines el 7 de septiembre con once minutos de nuevo metraje y escenas inéditas que prometen “más diversión” y que no fueron añadidas en las ediciones de Blu-ray y DVD.

El anuncio oficial de la versión extendida de la película, de cuyos once minutos de escenas inéditas informó Fandango, fue publicado acompañado de un vídeo en el que aparecen reunidas las tres versiones cinematográficas de Peter Parker, Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield. Dicho anuncio se produjo en el mes de junio, y fue en julio cuando se informó de la fecha de estreno en los distintos países.

Con su reestreno en cines, la película dirigida por Jon Watts tratará de superar la barrera de los 2.000 millones de dólares en taquilla. Con 1.901 millones de dólares acumulados, Spider-Man: No Way Home fue el filme más taquillero de 2021 y es ya la sexta película más taquillera de la historia.

“Por primera vez en la historia cinematográfica de Spider-Man, nuestro héroe, vecino y amigo es desenmascarado y por tanto, ya no es capaz de separar su vida normal de los enormes riesgos que conlleva ser un superhéroe. Cuando pide ayuda a Doctor Strange, los riesgos pasan a ser aún más peligrosos, obligándole a descubrir lo que realmente significa ser Spider-Man”, reza la sinopsis oficial de Spiderman: No Way Home.